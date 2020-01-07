玩游戏被宝宝打扰，宝妈扇其耳光还张嘴咬人

据英国《每日邮报》报道，加拿大发生一起虐婴事件。一名宝妈打游戏时，她14个月大宝宝肚子饿便找她要奶喝。没想到这名宝妈竟然打了孩子一耳光，还狠狠地咬了孩子一口。网友们通过游戏直播目睹了宝妈虐婴的全过程，随即向警方报案。

婴儿饥饿找妈妈要奶喝，竟遭毒打

据了解，这起虐婴案件发生在加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市。12月17日，一名31岁的宝妈正在游戏网站Twitch上直播打游戏。14个月大的宝宝感到腹中饥饿，便爬到妈妈身边要奶喝。因玩游戏被打扰，这名宝妈竟火冒三丈，对着孩子就是一顿毒打。

直播视频显示，这名宝妈狠狠地将孩子推到一旁并打了他一耳光，要求其立即“放手”。为了发泄心中怒火，宝妈还咬了孩子手臂一口。随后，她常粗暴地将孩子抱起来，重重地扔回到床上。

宝妈被警方逮捕，被控虐婴

网友们看到宝妈如此对待自己的孩子十分震惊，随即向警方报案。第二天，警察登门逮捕了这名宝妈，指控她虐待婴儿。据悉，警察上门抓人时，爸爸和其他两名孩子也在家里。

警方表示，他们正在认真调看相关视频以收集更多证据，调查工作正在有序进行中。当局表示，随着调查工作进一步展开，这名宝妈有可能会遭到更多的指控。

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