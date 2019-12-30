男子在家庆贺乔迁之喜，4岁幼子险遭巨蟒吞食

据英国《每日邮报》报道，近日，澳大利亚一名男子搬新家，在家中举办派对庆祝乔迁之喜。没想到他4岁儿子在屋外独自玩耍时遭到了蟒蛇攻击。蟒蛇咬中男童的腿部，准备将他拖到草丛中吞食。

爸爸在家举办暖房派对，儿子在屋外遭蟒蛇袭击

据了解，这起事件发生在昆士兰州艾尔利海滩。12月19日，埃文·汤普森一家邀请亲朋好友和周围邻居来家中聚会，一起庆祝乔迁之喜。

埃文突然听到屋外传来4岁儿子克利福德的惨叫声，便立即冲到游泳池边查看。原来，一条4.5米长的大蟒蛇咬住儿子的大腿，准备将其拖到灌木丛中吞食。

克利福德拼命抓住栅栏进行抵抗，蟒蛇见无法得逞，便挂在克利福德腿上，想要逼迫他放手。

爸爸用锤子打死蟒蛇，男童送医后保住性命

埃文见状，立即挥拳砸向蟒蛇的头部成功让它松了口。但蟒蛇好像没有放弃，它将身体蜷缩起来再次对孩子发起攻击。眼见徒手攻击不起作用，埃文一边保护儿子，一边大声呼喊屋里的人前来帮忙。

最终，爸爸用锤子砸死蟒蛇成功救下了儿子。他心有余悸的表示：“这是你最不可能料到的事情，实在太残忍了。”

克利福德的大腿被咬出很深的伤口，爸爸马上将其送往医院急救。经过紧急手术，克利福德脱离了生命危险，但因为受到了严重惊吓，还需接受心理治疗。

目前，克利福德仍在进行康复。此事传开后，邻居们纷纷称赞爸爸埃文十分勇敢。

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