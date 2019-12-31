女子勒死闺密，夺走新生儿自己当妈

据外媒报道，美国一名女子和她刚出生的女儿一起失踪后，她的家属于12月12日向警方报案。几天后，这名女子的尸体在其闺蜜的汽车后备箱中被警方找到。另外，警方在这名闺蜜的家中找到了一名三周大女宝宝。

妈妈和新生女宝失踪，其闺蜜被警方逮捕

据了解，这名失踪的妈妈名叫布劳莎，现年33岁。布劳莎失踪后，她多年闺蜜费拉慕斯卡刚开始表现得十分担心，还四处帮忙寻人。令人没想到的是，几天后，警方在一辆汽车的后备箱中找到了布劳莎的尸体，而这辆汽车的主人竟然就是费拉慕斯卡。

同时，警方在费拉慕斯卡的家里发现了一名3周大女宝宝，怀疑她就是死者布劳莎的女儿，于是立即逮捕了费拉慕斯卡。但费拉慕斯卡一直坚持说，这名女婴是她自己的女儿。

杀人夺女或早有预谋，找男房东进行养育登记

警方调查后发现，费拉慕斯卡一直谎称自己怀有身孕，分娩时间和布劳莎一样，她还给女儿取名为“Luna Rose”。警方据此推断，费拉慕斯卡谋杀布劳莎可能早有预谋，她有可能将布劳莎勒死后塞入汽车后备箱中。关于费拉慕斯卡的作案手法和具体动机，警方还需深入进行调查。另外，警方给女婴做了DNA鉴定，以确认谁才是她的亲生母亲。

据悉，费拉慕斯卡找来男房东格林对抢来的女宝宝进行了养育登记。警方正在展开调查，以确认格林有没有参与谋杀布劳莎。

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