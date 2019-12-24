大姨妈不乖，可能是它们作祟

月经推迟除了怀孕之外还有很多原因。通常，除了初潮、更年期初始这2个特殊的时候，女性通常每28天左右（21到35天都正常）来一次月经。如果你的月经周期不在这一范围内，那可能是因为以下其中一个原因。

1.压力

当女性旁友感觉亚历山大时，身体会增加荷尔蒙的释放，甚至影响大脑中负责调节月经周期的部分——下丘脑。如果一直没有改善，可引起疾病或导致体重突然增加或减少，所有这些都会影响月经周期。如果你怀疑月经周期受压力影响，那就试着练习放松技巧，改变生活方式。平时呢，可以增加运动帮助生活回到正轨。

2.低体重

有饮食失调的女性，如神经性厌食症或暴食症，可能会导致月经不调。体重一旦比正常范围低10%，身体机能可能就会改变，停止排卵。及时接受专业治疗，并以健康的方式增加体重可以使月经恢复正常。

3.肥胖

就像体重低会引起荷尔蒙的变化一样，肥胖也是如此。如果你是这种情况，医生会为你制定饮食和运动计划。

4.多囊卵巢综合征(PCOS)

这是育龄女性常见的一种内分泌疾病。患者荷尔蒙分泌失调，造成卵巢产生过量雄性激素。这可使排卵不正常或完全停止。其他的激素，如胰岛素，也会如此。PCOS的治疗重点是缓解症状。医生可能会开一些节育或其他药物来帮助调节月经周期。

5.生育控制

当你继续或取消计划生育的时候，可能会经历一个周期的变化。这是因为避孕药含有雌激素和黄体酮，会抑制卵巢排出卵子。停止服药后，月经周期可能会持续受影响6个月。其他植入或注射的避孕药具也可能会导致月经不调。

6.慢性疾病

比如糖尿病和乳糜泻等。先说前者，血糖的调节与荷尔蒙的变化有关，如果糖尿病没控制住可能会导致月经不正常，这种情况比较少见。再来讲后者，乳糜泻引起的炎症会导致小肠受损，从而妨碍身体吸收关键营养成分，而这也会影响月经周期。

7.更年期

大多数妇女在45至55岁之间进入更年期。如果40岁或更早出现症状被认为更年期提前。这意味着卵子供应正在下降，最终导致闭经。

8.甲状腺问题

甲状腺机能亢进或甲状腺不活跃也可致月经不调。甲状腺疾病通常可以用药物治疗。一般，治疗后月经便会恢复正常。

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