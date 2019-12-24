因为这个小玩意，男孩视力只有0.1，接近失明！

孩子的学校附近往往有许多小卖部，买卖一些便宜的小玩意，但是质量和安全性都难以得到保证。最近就有媒体报道，宁波一12岁的小男孩，在家对着镜子变换投射激光笔的图案，像万花筒般绚丽的光束却导致孩子几近失明！

激光笔，又叫激光指示器，最开始作为老师们讲课演示的教具，现也成为备受青睐的儿童玩具。记者们走访调查发现，许多文具店都在贩卖这种玩具。虽然随功能、功率的不同，射程、价格也不一样，但是便捷的操作和五颜六色的光束图案则是标配。

对于激光笔是否伤眼，文具店老板都不正面回答，只是提醒“不要对着眼睛玩。”激光笔上往往没有明显的安全提示，最多用很小字体的英文写到：“不要直接照射眼睛”。在网上，激光笔也可轻易买到。搜索“激光”两个字可以看见成千上万件商品，销量最高的店家月成交2.4万笔。

一根激光笔少则几块钱，贵则上百，价格浮动这么大的激光笔，真的安全吗？

伤眼案例：

根据多家媒体报道，曾有15岁的男孩被激光笔照射眼睛，灼伤视网膜的案例。去医院检查后发现，他的视网膜黄斑区已经没有峰值，而右侧正常视力的黄斑区，有峰值。

也就是说，孩子的眼睛黄斑区已经被造成了永久性难以恢复的损伤！黄斑区是视觉最敏锐部位，也是视觉形成和发育最关键的部位，一般情况下人眼视力检查，就是查黄斑区的视觉能力。

成都某医院也接诊了两名被激光笔射中的男孩，他们都由正常视力跌至0.1和0.2标准，基本上10厘米开外就看不清了。

激光笔有多可怕？医生说像切割机一样！

成都某眼科医院的主治医师介绍：“激光笔对眼睛的伤害是不可逆的，对于一些高功率的激光笔，它就像一个切割机一样，可以点火，切割组织。”无论是激光还是普通光，它们都包含能量，具有聚焦性特点。正是因为能量集中，被就近照射的物体会吸收，转换为热能。对于视网膜光斑而言，就可能被灼伤。

早在2014年，国家质检总局就发布了《激光笔、儿童激光枪产品质量安全风险警示和消费提示》，里面明确提出：“激光器通过受激发射激光束，其强度体现为激光辐射功率，激光辐射功率过高，会对人体造成光化学伤害和热伤害，特别是对于尚处于发育阶段的儿童，如果眼睛和皮肤受激光辐射，可能造成更为严重的后果。”

如果我们的孩子为了攀比，买了贵一点，功率较高的激光笔，又不小心照射到了自己或者他人的眼睛，那么激光在不到一秒钟的时间内就会导致人眼底的黄斑区损害。

更可怕的是，目前临床上还没有针对激光笔的有效治疗方法。孩子的视力毁了就再难恢复！

激光笔是合法的玩具吗？

根据上述提到的《提示》，国家将激光产品按照危害程度分等级，包括1类、1M类、2类、2M类、3R类、3B类、4类。再根据国家标准 GB 19865-2005《电玩具的安全》的规定，玩具中的激光器应满足1类激光辐射功率限值要求。

虽然看起来规定繁多，但是在实际生活中激光笔作为玩具的生产和购买并没有那么多限制。除非学校监管家长教育，否则孩子们就能随便购买激光笔玩具。

医生提醒，儿童还是尽量避免购买和使用玩耍激光笔，避免对眼睛造成永久性损害！眼睛是心灵的窗户，现在不仅要注意科学用眼防控近视，更要避免激光伤眼失明的悲剧。

你家孩子学校附近有售卖激光笔吗？你家孩子是否也有过激光笔玩具呢？希望各位家长都能提高警惕。

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