孕期吃素健康吗？均衡全面是关键

作为一个素食主义者，常常会有人对你的饮食和生活方式产生强烈的好奇心。不过如果一旦怀孕，纯素还可以坚持吗?那些以前对你的饮食没有表现出任何担忧的人也会提出种种质疑和劝阻，但他们的担忧是科学的吗?怀孕期间纯素饮食危险吗?

纯素食没问题，但是也有注意事项

首先，纯素食并没有问题，但其中涉及到一些条件和注意事项。

确实，怀孕会对你的身体产生额外的营养需求。你的身体将利用能量、维生素和矿物质来支持宝宝重要的器官、骨骼、肌肉组织等生长。如果是纯素饮食，除了要吃营养丰富的食物外，还可能你还需要补充一些补充剂。

产检医生可能会要求你记录一下日常饮食，检查身体，并抽血检查各种营养素的水平。因为素食而缺乏的营养需要寻找无动物来源。

在怀孕前三个月你并不需要额外的卡路里，补充额外的热量通常是在三个月以后，而热量需要也取决于你怀孕前的体重和活动水平。如果你在怀孕前体重偏重，医生可能还会建议你不要摄入额外的卡路里。

如果你已经做了一段时间的素食主义者，你可能需要努力在饮食中获得额外的铁质。全谷物、干果、豆类和黑糖蜜都是纯素的铁质来源。如果你的饮食铁含量低，一顿燕麦片加糖蜜的早餐就可以让你补充丰富的铁质。维生素C有助于你的身体吸收铁，所以尽量在富含铁的食物中加一些草莓或柑橘等水果，或者西兰花或芽甘蓝等蔬菜。

这些营养素需注意，素食也要均衡全面

钙对健康的骨骼、牙齿和怀孕都至关重要，蔬菜比如西兰花和秋葵都含有钙，豆类也有钙质，面包也有钙强化的种类，如果在孕早期你的胃比较敏感，吃些吐司可以帮助你保持营养和健康。

维生素D对怀孕也是至关重要的，因为它能帮助你的身体吸收钙。它也是一种很难从纯素食物中找到的营养素，特别是如果你在冬天怀孕(没有充足的日晒)，所以需要找维生素D补充品来满足你对维生素D的需要。

叶酸属于维生素B族中的一种，已经证明有助于预防脊柱裂等严重的先天性残疾，纯素食准妈妈可以从绿叶蔬菜、鹰嘴豆等素食中获得叶酸，但是医生还是会建议额外补充叶酸。

维生素B12的补充对素食者的饮食来说是最大的挑战，但健康的素食者怀孕必须要补充B12。不过维生素B12在植物性食物中分布很少，所以素食者最容易缺乏B12。所以孕期，素食妈妈多吃一些藻类食品，也可以吃一些豆类的发酵品或者酵母抽提物。

另外，如果你计划母乳喂养，可能在产后需要额外的热量和额外的水分。

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