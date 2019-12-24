圣诞节话圣诞：如何和孩子聊圣诞老人

圣诞节，如今已经成为全球孩子最期待的节日之一。而说到圣诞节，就不得不提到那个红衣服白胡子的代言人：圣诞老人。类似“到底有没有圣诞老人”的话题已经被讨论了太多次，而如何保护孩子那纯真的童心，也让西方国家父母抓破脑壳。大家也可以参考他们的做法哦~

曾信以为真

美国一位网友艾琳·唐纳利就对童年的“圣诞老人”印象深刻：“当我还是个孩子的时候，(有一天)我突然意识到圣诞老人和我妈妈的笔迹是一样的，说实话我真的松了一口气。因为我终于明白，妹妹能在圣诞节收到一只宠物仓鼠和一个玫瑰味的芭比娃娃玩具，而我却只拿到了一本《格列佛游记》而且还是复印件，只是因为面对妹妹的无理取闹我父母没办法。毕竟，我从来没有犯过圣诞老人会把我列入全球淘气孩子名单的“罪行”，得不到想要的礼物只是我不够“执着”。

所幸的是我现在没有孩子，所以我从来没有告诉过任何人圣诞老人是假的。不过，当我的小侄女已经不会再费心把饼干和“驯鹿粮”留给圣诞老人的时候，我肯定很难过的。当圣诞老人没办法用来教育孩子，我会更难过，比如告诉孩子如果再不打招呼就拿我的私人物品，我就告诉圣诞老人让她得不到礼物！

向孩子坦诚相告

当然，对于那些有孩子的人来说，如何处理“圣诞老人”存在与否的问题可能很棘手。由于宗教原因，有些家庭没有圣诞老人这一说。但有些人，比如我的朋友安迪，从一开始就把这事儿当作一个关于“信任”的问题。

“我们不喜欢对他们(孩子)撒谎，所以不得不说实话，”安迪说，他的决定是直截了当的把圣诞神话告诉他的两个儿子。“我们一开始就告诉他们这像是场比赛。有些家庭参加，有些家庭不参加，所以不要破坏他们的乐趣。”

请孩子来帮忙

家庭健康顾问希拉里·汤普森(Hilary Thompson)说，因为内疚，也担心别人会泄露秘密，所以她和自己8岁的女儿坦白交代。

不过，汤普森对这件事有很“正面”的解释：“几个月前，我问女儿：‘你有没有想过圣诞老人是如何在圣诞节带给数百万孩子礼物的?’”当女儿表示不知道的时候，汤普森告诉她因为圣诞老人有帮手。

“当孩子长大成人后，Ta们的父母就会成为圣诞老人。我告诉女儿，我不知道圣诞老人是否还活着，也不知道他是否会送礼物，但我相信以她的年龄和智慧能保守这个秘密。我还提醒她，有些孩子还不够成熟，他们的父母也没有成为圣诞老人，所以她需要把这些秘密留给自己。”女儿似乎很喜欢这些解释。

汤普森补充说：“我告诉她，我需要她做她妹妹的圣诞老人，其他人的圣诞老人也需要她。圣诞老人是要从你的内心去给予，即使不是圣诞节也需要这么做。所以从现在起，她和我要注意我们可以一整年都做圣诞老人的方式……

这不仅维护了我们的亲子关系，还教会了我们一个关于“奉献”的道理。当我们在她妹妹面前谈论圣诞节的时候，她喜欢对我眨眨眼，她很兴奋能和我一起去买东西，在平安夜把礼物装满长筒袜。我给了她魔法，在她8岁的时候，我给了她终生奉献的精神。”

可能会出现小意外

需要注意的是，父母并不总是能够控制局面。

德克萨斯州的切丽·因凡特和丈夫从来没有和孩子讨论过“圣诞老人”，但当他们7岁的儿子在和朋友讨论此事后，便与他们对质。他们感到大吃一惊：“告诉我真相：圣诞老人是真的吗?”因凡特回忆起她儿子问的话仍然很惊讶：“我们不想让他认为我们撒谎了，所以我们告诉了他真相……但我们也告诉他，如果他破坏了给妹妹和其他兄弟的惊喜，‘圣诞老人’就不会给他任何礼物。”。

归根结底，诚实是最好的办法，当孩子准备好了，告诉他们就好了。

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