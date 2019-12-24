8斤新生儿阿氏评分10分，血糖低到测不出来！

生活中，有一些女性旁友总是管不住嘴，尤其是有孕后。这里提醒大家，如果孕期饮食不注意很可能给自身和胎儿带来危机。

新生儿阿氏评分满分，血糖却测不出

2018年6月11日，杭州26岁的赵女士突然见红，看样子马上要生了，家人急忙把她送进医院。妇产科的医生说：“手术进展顺利，我们从产妇肚子里抱出一个将近8斤重的宝宝。”不仅如此，孩子看上去也是白白胖胖的讨人喜欢，在出生5分钟内进行的阿氏评分，也拿到了满分10分。

可没想到，就是这么个“完美”的宝宝，却在测血糖时出了问题，护士发现孩子的血糖低到测不出来！这可不是什么小问题，成年人低血糖都会导致抽筋昏迷，而宝宝的神经系统更会因此受到不可逆转的损伤，导致大脑发育受限，严重可威胁到生命。

所幸医生们果断给孩子喂了点糖水，15分钟后宝宝的血糖值上升。为了后续治疗，赵女士都没来得及看一眼宝宝，他就被抱去了新生儿病房。

医生说：妈妈高血糖，宝宝才低血糖！

那么刚出生的婴儿，为什么血糖会这么低呢？医生在详细了解赵女士的生活饮食习惯后，得出了答案。原来赵女士向来在饮食方面不懂节制，在怀孕后更是大吃大喝，以为这样可以让宝宝多吸收点营养。在怀头胎时，孕7月的赵女士就患上了妊娠糖尿病，一度需要靠注射胰岛素控制的地步。

生完头胎后，赵女士就以为高血糖的问题“烟消云散”了，这次怀二胎孕检时，她的血糖再次升高，又打上了胰岛素。医生解释“因为妈妈的血糖太高，宝宝在妈妈肚子里的时候长期处于高血糖的环境，就会促使孩子分泌大量的胰岛素来降血糖，但在离开妈妈身体这个特殊的环境之后，宝宝的身体依然在分泌大量的胰岛素，从而就导致了低血糖的情况。”

妊娠糖尿病，孕妈需注意！

赵女士的宝宝经过救治，血糖已经稳定下来并无大碍，可其实还有许多胎儿也在面临这样的风险。随着生活质量的提高，孕妇还在按照传统方式保胎，每天摄入过量的高蛋白高脂肪食物，随随便便就胖上个40、50斤，导致妊娠糖尿病的发生率提高了不少。

哪些人孕期血糖容易偏高：

1.30岁+，年龄越大孕期血糖高的可能性越大。

2.直系血亲中有人曾得过妊娠期糖尿病或者患过其他类型的糖尿病。

3.以前孕期时曾有糖尿病的症状，或者有过原因不明的流产、胎停或者胎儿死亡性。

4.曾经有过生产巨大儿经历。

5.孕前体重指数就超标。

妊娠糖尿病的不良影响

要知道，妊娠糖尿病可不只会给孕妇带来负面影响，宝宝也会因此“遭殃”，像赵女士宝宝这样的情况，只是其中之一。

对准妈妈的影响：可诱发妊娠高血压、妊娠心脏病等其他妊娠并发症；可引起妊娠期糖尿病的相关并发症；容易发生感染的情况，甚至诱发酮症酸中毒，引起乏力、嗜睡、恍惚、脱水等不适症状；伤害孕妇的神经系统；增殖性视网膜病变的发病率变高，可能会加重本身患有的糖尿病。

对胎儿的影响：胎儿的死亡率变高；可能造成胚胎过度发育形成巨大儿；可能导致胚胎畸形；影响胎儿神经系统和心脑血管系统的发育，致畸率增加，可能出现脑积水、脊柱裂、肛门闭锁等畸形现象；早产的可能性变大，为二到四成左右。

对新生儿的影响：早产儿容易患上新生儿呼吸窘迫综合征，可致呼吸衰弱，死亡率也会变高；新生儿容易患上低血糖，严重的可能会导致死亡。

育姐建议各位高血糖的妈妈们，管住嘴迈开腿。在孕期内适当运动，听取医生的饮食建议，配合胰岛素治疗并定期检测，这样才有助于顺利生下健康的宝宝哦~并且妈妈们产后仍要注意随访，即使生产完血糖恢复正常，最好产后6周做一次筛查永久性糖尿病。

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