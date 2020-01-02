女人孩子有这些情况，一定要补铁

铁是一种对健康至关重要的矿物质。通常，大家完全可以从饮食中获取身体所需的铁，但有些时候需要额外补充才行。这个时候，建议在医嘱下服用铁剂。

所有的细胞都含有一些铁元素，可是说无处不在，但是体内的大部分铁元素都在红细胞中。人送外号“氧气运输预案”的红细胞负责将氧气从肺部输送到全身的器官和组织。与此同时，铁直接参与人体能量代谢，还有助于神经冲动的传递——协调身体不同部位动作的信号。

缺铁性贫血

当红细胞中没有足够的铁时，就会导致缺铁性贫血。铁水平不行的话，红细胞就不能有效地为细胞和组织提供氧气。贫血的症状包括:疲劳、弱点、头晕、难以集中注意力。贫血的常见原因包括:月经，消化性溃疡疾病，癌症，外伤或献血引起的失血，长期使用阿司匹林和布洛芬等药物导致肠胃出血。

妊娠期贫血

没有怀孕或哺乳的女性每天需要摄入15到18毫克的铁。怀孕的妇女需要更多的铁。根据美国国家卫生研究院的建议，孕妇每天的铁摄入量为27毫克。如果担心自己没有补充足够的铁，不要加倍服用产前维生素。这可能会导致你摄入过多的其他维生素，进而伤害宝宝。建议和医生谈谈关于在产前补充维生素的同时补充铁元素。

婴儿补充铁元素

婴儿在子宫里的时候会从母亲那里储存多余的铁。当宝宝6个月大时，你应该在他们的饮食中加入铁强化食品。大多数儿科医生建议，用含有铁的配方奶喂养。没有时间储存铁的早产儿可能需要补充铁。在给婴儿补充铁之前，一定要和儿科医生咨询确认。

月经以及锻炼

月经耗尽铁的存储量。这就是为什么女性的贫血率比男性高。女性运动员缺铁的风险更高。确切原因尚不清楚。研究人员推测，运动员可能需要更多的红细胞来携带氧气，以便继续锻炼。

失血

经历过过多的失血的人通常需要额外的铁。经常献血者和有胃肠出血的人都有危险。胃肠出血可由药物或疾病引起，如溃疡和癌症。如果血液铁含量一直很低，不建议定期献血。

透析

许多做肾脏透析的人需要额外的铁。肾脏负责制造促红细胞生成素，这是一种能告诉身体产生红细胞的激素。如果肾脏不能正常工作，贫血通常是一个副作用。

在透析过程中，你可能会失去少量的血液。透析饮食也经常限制铁的摄入。一些透析患者服用的药物可能会耗尽铁或者干扰身体吸收铁的能力。

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