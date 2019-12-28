新生男宝被弃垃圾堆，因垃圾车晚点侥幸获救

据外媒报道，希腊一辆垃圾车因故迟到，没想到竟救了一名遭遗弃的男婴。这起事件曝光后，民众对男婴的获救感到非常高兴，当地市长得知此事后也连连惊呼：“孩子命真大！”

男婴被弃垃圾堆，及时获救有望康复

这件事发生在希腊南部的卡拉马塔市。当地时间12月18日，一名女子在市中心附近喂养流浪猫时，听到几米深的垃圾滑堆内有声响便探头查看。她发现垃圾堆中竟然有一名奄奄一息的男婴，于是将他救了出来送往医院抢救。

据了解，这名获救男婴刚出生几天，被丢在垃圾堆后因饥饿、寒冷、缺水出现了呼吸困难的症状。幸好被及时送入医院接受治疗，他很快就会恢复健康。

因垃圾车晚点侥幸获救，警方已展开调查

卡拉马塔市长瓦西罗·普洛斯在接受媒体采访时表示，这名婴儿得以获救真是太幸运了，因为当天垃圾车没有准点抵达这个垃圾站。

他这样说道：“垃圾车不只有装垃圾的功能。为了缩减垃圾空间增加容量，它在装载垃圾时会先进行压缩。换句话说，如果垃圾车当天没有迟到，孩子就有可能被活活压死。”

目前警方已开始调查起案件，在遗弃婴儿的垃圾堆内收集证据，并查看了附近的监控视频寻找线索。据悉，警方以涉嫌故意杀人未遂罪逮捕了一名怀疑是男婴母亲的年轻女子。

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