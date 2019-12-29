孕期饮食指南：三类食物必须远离

在孕期，很多孕妈妈担心应该食用哪些食物。一些食物看似平常，但是对孕妈妈及胎儿的身体健康有很大影响。那么，不适合孕妈妈食物有哪些？哪些食物对她们的健康有益？下面我们就共同了解一下相关知识。

不适合孕妈妈食用的食物

1.刺激兴奋的食物

在孕期，尤其是孕早期，孕妈妈食用的食物以平和清淡为主，不建议食用易引起兴奋的食物，例如咖啡、酒精、茶水等。这是因为孕妈妈食用这些食物后，容易出现恶心、呕吐、心跳加快的症状，不仅对自己身体健康无益，还会影响胎儿的正常发育。此外，孕妈妈千万不可接触酒精，它会通过血液进入到胎儿体内，导致胎儿出现先天性畸形问题。

2.甜食

虽然糖分是人每天所必需的的元素，但不可过多食用，孕妈妈更是如此。在孕期，孕妈妈要注意照顾自己的身体，千万不能因为自己一时的口腹之欲，而使自己患上妊娠糖尿病等疾病。否则不仅影响自己的身体健康，严重时甚至要终止妊娠。

3.辛辣油腻食物

在孕期，孕妈妈尽量不要食用辛辣食物，例如辣椒、烧烤、胡椒等。这些食物不容易消化，经常食用会加重孕期便秘问题。便秘时孕妈妈腹部用力，会挤压胎儿，容易造成胎动次数增加、早产等情况。因此为了胎儿的健康，孕妈妈还是尽量不要食用辛辣油腻食物。

适合孕妈妈食用的食物

1.牛奶

牛奶中不仅包含着极高的钙质，还有保护皮肤的功效。在孕期，孕妈妈由于身体各项机能发生变化，又经常会有失眠多梦的情况出现，本身就容易出现疲劳姿态、皮肤暗沉。多喝一些牛奶不仅能够缓解这一现象，还能防止黑色素沉淀、有助于快速入睡。

2.水果

水果中富含丰富的维生素，孕妈妈经常食用水果，体内自然不会缺乏维生素。更何况，水果对宝宝的脑力发育有着强大的作用。如果孕妈妈有皮肤问题，可以多吃一些猕猴桃，它富含丰富的维生素C，不仅能够改善皮肤暗沉，还能消除雀斑。

以上是孕妈妈不适合食用的食物和适合食用的食物，为了胎儿的健康着想，孕妈妈要及时调整饮食结构，多多补充营养。

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