5种表现告诉你，你给宝宝喂太多了！

新生宝宝刚来到这个世界，身体不适时只能通过哭泣来通知爸爸妈妈。然而在生活中，很多家长一看到宝宝哭泣，就觉得他是饿了，不停地喂食，结果不仅宝宝的需求得不到满足，还会出现过量喂食的情况，对孩子的成长非常不利。那么，如何判断宝宝是否被过度喂养了？

表现一：频繁吐奶

吐奶属于正常的新生儿现象，但若每日吐奶次数过多，家长就要留心是否宝宝喂奶过度了。新生宝宝的器官还未发育完全，胃呈水平状，容量还不是特别大，无法承担太多的食物，一旦进食过量就可能出现频繁吐奶的现象。需要提醒辅食，频繁吐奶会直接影响到宝宝的器官发育，所以一定要重视起来。

表现二：大便反常

通常情况下，宝宝每日大便次数在3-6次左右。若如厕次数过少，说明孩子喂养不够；若如厕次数过多，并且大便有稀水样或稀糊的情况，颜色呈偏绿或有沫子，就要考虑宝宝是否喂养过度了。

表现三：易胀气，肠绞痛

宝宝若过度喂养，便会引起消化不良，积食的情况。食物发酵后易产生气体，宝宝肚子就会胀气，还伴随腹胀，肠绞痛等情况。宝宝产生不适感，只能通过哭闹表达难受。孩子一直哭闹的话，家长可以先停止喂养，检查孩子的肚子是否胀气。

表现四：体重增长异常

新生宝宝体重增长都有定值，在数值范围内稍多稍少都属正常。家长平时带宝宝产检时，医生若发现宝宝有喂养过度的现象，都会建议家长调整喂养方案。平时老人都认为宝宝白白胖胖说明身体好，但过度喂养引起的宝宝肥胖反而会影响其骨骼发育，不利于未来的成长。

表现五：拒绝食物

新生宝宝语言能力还未完善，因此会通过一些肢体语言来表达自己已经吃饱了。比如母乳喂养时，宝宝吐出乳头，不愿吮吸，或是宝宝手脚不安分，抵触奶瓶等。宝宝出现这些拒绝的动作时，父母就不要再坚持喂奶了。

家长们可以看看自家宝宝有没有以上5种表现，若中了多条，要注意是否过度喂养了。宝宝的每日喂养可以采取“少食多餐”的方式。另外也提醒大家，宝宝哭闹的缘由有很多，饥饿只是其中一个原因，不要见宝宝一哭闹就喂奶，以免造成过度喂养。

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