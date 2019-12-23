高度近视不能顺产？听听专家的说法

众所周知，顺产对大人和宝宝都有好处。但很多“过来人”却表示，高度近视的产妇无法顺产。因为产妇在分娩的过程中会因为用力太大，而导致视网膜脱落的情况。

什么?只听过宝宝太大、胎位不正、妊娠高血压、骨盆条件不好等情况不适合顺产，怎么高度近视也不行?很多孕妈妈一听到这个说法，往往一头雾水。那么，高度近视不能顺产的说法到底可不可信呢?我们来听听专家的说法。

什么是视网膜脱落?

其实，我们的眼睛之所以能看见物品，主要是因为视网膜发挥的作用。视网膜有感光层和神经传导层，如果两者出现分离，便会导致眼睛的成像无法显示在视网膜上，自然也不能通过视神经传递给大脑。这，也就是我们常说的视网膜脱离。

高度近视产妇容易视网膜脱落吗?

其实很多临床研究表明，高度近视产妇顺产时所导致的视网膜脱离，和非高度近视的产妇比并没有明显增加。平时大家看到一些因近视顺产而导致的视网膜脱离案例，其形成原因都是比较复杂。

如果孕妇的近视度数超过600度，也就被认为是高度近视。广东省人民医院眼耳鼻喉科副主任医师曾琼英也表示，人的近视每增加300度，眼珠就拉长1毫米，视网膜会受到眼珠的拉力也变得比正常人的薄。如果孕妈妈本身就有眼部疾病，再加上分娩时不正确用力，的确会出现视网膜脱离的情况。

当然，这种情况也是比较罕见的，大家没有必要放大低概率事件。要知道，高度近视本来就是视网膜裂孔和脱离的诱因，但很少有高度近视的产妇因顺产而出现视网膜脱落的情况。同样，高度近视的产妇如果身体各项指标比较正常，是可以自然分娩的。

高度近视产妇，需要注意什么?

1.分娩前做好各项检查

近视度数比较高的产妇，最好在产前做定期检查。如果感觉视力明显减退，或者经常觉得眼前会有漂浮物、闪光感、以及幕样的黑影遮挡等情况，大多是视网膜脱落初期症状。出现这些情况应及早听从专业处理，避免视网膜脱落的可能。

2.注意用眼健康

作为一个即将临产的高度近视产妇，一定要注意眼睛的健康护理。比如，控制和电子产品接触的时间，减少看电视的时间，慎用眼药水等。当然，也可以通过做眼部运动，眺望远方，观看绿色植物等，来确保用眼健康卫生。

3.分娩时听从医生指挥

虽然高度近视产妇顺产，出现视网膜脱落的可能比较小，但如果分娩时用力不正确，依然会存在这种可能。所以建议妈妈们在分娩的时候，一定要遵循产科医生的建议，比如不戴隐形眼镜、头部不要过分后仰，避免眼内压过高等。

总之，在医学生没有高度近视的产妇不能顺产的说法。但如果选择顺产，就一定要好好配合医生，只有正确用力才能避免危险的发生。

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