儿童简笔画之超可爱的圣诞节手账

今天就是平安夜，狂欢即将开始，大家准备好了吗？带着孩子一起来画圣诞节必备的简笔画吧~贴在家里就是最具节日氛围的装饰物~美美哒~

圣诞节的玻璃糖一定是红绿配色的，永远都是条纹，这次咱就加两个绿叶吧~

不要忘了姜饼人小饼干，巧克力味加上白色的糖霜，又香又甜~

家里一定要挂彩色的装饰球，红的、绿的、金的、银的…看到这些球就知道要过节啦~

还要有好看的装饰物~

花环~

圣诞老爷爷可是圣诞节的主角，怎么能不画一个呢~

有圣诞老人的地方，一定会有胖胖哒麋鹿呀~

还有好炫彩好夺目的圣诞树~

那一声声铃儿响叮当~

所有的这些都预示着，圣诞礼物就要来了~你今年悄咪咪给孩子准备了惊喜吗？

如果没有礼盒包装，可以把自己的心意放在圣诞袜子里，挂在床头

出门可以堆个雪人，跟雪人说说你的悄悄话~

这次给大家准备的简笔画教程都比较简化了，真的是一看就会！一画就好看！成就感满满！

大家可以画好了以后，用相框裱起来，或者直接用手账胶带贴在墙上，作为最应景的圣诞节装饰物~

过个仪式感满满的小节日~

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