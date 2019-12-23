小家伙老啃指甲，可能是健康出了问题

啃指甲这个习惯，几乎每个人在小时候都做过。上课的时候会咬、写作业的时候会咬，甚至晚上睡觉前都会把指甲含在嘴里。有时候十个指甲都啃秃了，还是乐此不彼。虽然爸妈也曾严厉批评制止，可就是改不过来这个毛病。好在随着年纪的成长，很多人才把这种恶习慢慢改掉。

孩子啃指甲的原因

不过对于孩子的这种表现，很多家长还是心生好奇以及担心：这到底是身体疾病还是心理问题?

1. 无聊打发时间

手指是人体器官中比较敏感的部分，孩子从口欲期开始，仿佛就对吃手这件事就乐此不彼。虽然大部分孩子2岁之后，会慢慢改掉这些习惯。但依然有些孩子会延续下来，并从吃手演变成啃指甲，并在紧张和压力大时表现更明显。

2.缺乏某些元素

如果孩子体内缺乏钙、锌、维生素A等微量元素，也会导致孩子出现啃指甲的习惯。而且随着年龄的增长，很多孩子啃咬完还会习惯性地撕扯指甲，从而造成指头浮肿、指甲劈裂等现象。

如何纠正孩子啃指甲的习惯

很多妈妈都知道，孩子啃咬指甲是一种不健康的行为，有容易导致口腔和指甲感染的情况。因此，为了杜绝宝宝延续啃指甲的习惯，不少妈妈便开始训诫和打骂。其实这样效果微乎其微，而且还会增加他们的不安和焦虑感。

1.分散注意力

如果孩子啃咬指甲只是因为无聊或者习惯性行为，那就给孩子多准备一些玩具。当孩子手中被各种玩具占据的时候，也就腾不出手来啃指甲了。当然，这些玩具最好提前消毒，避免孩子将细菌吃到肚子里。

2. 及时补充微量元素

不少孩子喜欢啃咬指甲，其实是体内缺少微量元素导致的。如果孩子平时有挑食偏食的情况，建议家长带孩子去医院做一下微量元素检查，然后在医生的指导下有针对性地补充。

在饮食上应该均衡营养，比如多吃蔬菜、水果、豆类、瘦肉等。家里有不爱吃水果或者蔬菜的孩子，父母可以把蔬果榨成果汁。这种酸酸甜甜的味道，很少有孩子会拒绝的。

3. 营造良好的亲子环境

有些孩子在陌生环境，或者处于紧张、焦虑情绪的时候，也会不停的啃指甲。其实这些都是缺乏安全感的表现，父母应该多给孩子一些陪伴和鼓励，帮他们从心底战胜焦虑。当孩子有了安全感之后，这个习惯也就很快改掉了。

4. 做好榜样，勤剪指甲

孩子的很多习惯，都是模仿大人而形成的。如果家长有啃指甲的习惯，想要孩子戒掉也比较困难。建议家长以身作则，用行动和语言给孩子正确的引导。与此同时，更要留意孩子的指甲是否正常，并定时帮忙修剪，让他们无处下嘴。

一说起孩子啃指甲的问题，很多家长都以为是长期养成的坏习惯。其实除了这个原因之外，家长更应该确认孩子的健康是不是出现了问题。

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