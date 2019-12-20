汤唯尿频被调侃，当妈的难处只有当妈的你才懂

女演员汤唯一直是观众口中非常优雅有气质的女性之一，她在嫁给韩国导演金泰勇后，生下了一个可爱的女儿。近日，她和大头雷佳音合作了一部电影，还做客金鸡奖直播间，宣传了一波。谁知，汤唯居然在直播间哭了起来。

原来，在主持人问到：在片场时，双方最受不了对方什么？

雷佳音充满戏谑的说：自己有一场哭戏，但汤唯频频去上厕所，总是打断自己，让自己没法入戏。

虽然汤唯并不是故意为之，但听得雷佳音这番话，她还是躲到屏幕外面暗自垂泪。

其实汤唯和雷佳音关系不错，但没想到汤唯会在意。

有网友替汤唯解释：并非她玻璃心，而是生产完复出，又患上严重的肺炎，不得已吃药导致的副作用。

从怀孕、生产、再到生病，当了妈妈之后，身体上的“不方便”，被别人不经意间的谈起，只有女人能懂那种伤心难过吧！

或许，我们可以来看看，从女人怀孕开始的那一刻都在经历些什么……

01

最近hold住姐谢依霖发微博感慨怀二胎的生活：

耻骨痛到吃止疼药，抱着大宝、怀着小宝，也太极限操作了~

事实上，女性怀孕所要经历的不仅仅是这些而已：

孕吐

妊娠纹

缺钙抽筋

耻骨痛

睡眠不足

… … … …

… … … …

无一例外的是，怀孕生子，都让很多女性，从优雅一秒回到现实~

普通人自是不必说，连光鲜亮丽的明星都难以逃过，

霍思燕怀孕时体重就一度飙升到160斤~

难道就只是这些吗？

影视剧中描述女儿生孩子，通常都是这么一个套路：突然肚子疼了，然后就被推进产房，画面一转，一个可爱的孩子就已经躺在妈妈身边了~

没有生产前的恐惧、没有痛苦的呻吟、也没有满头大汗的狼狈模样，

难道，真的是女人不够痛吗？

不，是这个世界对这种疼痛消音了吧！

02

大家都知道，早前，SHE前成员ELLA就发过长文，讲述了自己生产完后的遭遇，

子宫和膀胱脱垂造成了她严重的尿失禁，

她不敢跑不敢跳，动作大点都不行，

最后，她不得已做手术改善了这一情况~

除此之外，ELLA还说到：

众多网友对产后后遗症也纷纷发言：

常常看到朋友圈里有新生命到来的消息，

评论里一片恭喜声，欢天喜地、喜气洋洋，

是恭喜什么呢？

那个时候的妈妈，可能正在经历着涨奶、乳头皴裂、腹痛、伤口痛、腰腿疼………等等一系列的问题~

而且，随着时间的推移，那些伤痛会一直延续，并且有新的后遗症不断出现：

产后感染

会阴部疼痛

阴道分泌物

尿或大便失禁

脱发

内脏下垂

子宫脱落

难以恢复怀孕前的身材

更严重的，还会出现产后抑郁症！

03

产后抑郁不被很多人理解

“不就是生个孩子吗？还会抑郁？”

真的，我想让说这些话的人都原地爆炸！

导致产后抑郁症的原因有多方面，

除了身体激素影响外，产后后遗症的困扰、家人的疏忽、育儿的辛酸等等，都容易让产妇精神崩溃。

在我国，每年因产后抑郁症放弃生命的妈妈有很多很多……

据《中国医师协会精神科医师分会》的一份数据调查显示：中国妇女患有产后抑郁症状的人群比例高达50%~70%，超过10%的人如照料不周会发展成严重的抑郁症。

看吧，想要做一个好母亲，从怀孕的那刻开始，就经历着各种各样的困难。育儿的焦虑延续着生育的痛苦，让很多妈妈在生活中精神崩溃~

04

2019年，有很多关于女性带娃的影视剧，其中，有一部炒鸡现实的日剧叫《坡道上的家》

这部日剧，是以里沙子和安藤水穗两个全职妈妈的家庭生活为主线，展现着不同家庭的各种生活烦恼和面临的严峻育儿困境。

剧中处处出现的女人育儿困境，让人咋舌……

被告全职妈妈安藤水穗，因为宝宝哭闹没有及时安抚好，打扰了丈夫休息，就被他指责：

我妈怎么就能立刻让孩子不哭呢？！

更扎心的是，她丈夫除了不带娃，甚至害怕被娃吵，住到酒店去！

婆婆也不是个省油的灯，每次来看望孩子，洗尿布喂奶是不会做的，只会用那张嘴，叭叭叭的一通指责：

而剧中不光是她，女主角里沙子也同样经历着这样的丧偶式育儿：

丈夫平时下了班什么事也不管，连想喝啤酒也要里沙子帮忙拿，

里沙子在做家务的时候，他不是在玩游戏就是刷手机，兴致来了，还要对里沙子的育儿方式狠狠批驳一番。

其实这样的社会偏见一直存在：

女人就该以家庭为主，照顾孩子，照顾家庭……

育儿，从来都是女人的事儿，至少，主要都是女人的事儿！

大环境对于一个好妈妈的期待总是：把宝贝照顾的健健康康，家里打理的仅仅有条，永远保持活力，能克服各种睡眠不足、情绪失控以及生活困境，还能优雅的健身化妆，避免成为黄脸婆。可当谈及如何做一个好爸爸，那可就简单多了：偶尔的起夜、喂奶、哄睡、带娃，就能被堪称典范，收到一众夸赞！

所以这部剧中，很多奇葩的言论真的不是凭空捏造，而且真切的来自生活，来自于社会的偏见。

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在国外社交网站Reddit上，有网友提问：各位妈妈们，母亲节你想要什么礼物？

结果得到了令人心酸的答案，很多妈妈在这一天的愿望是：不做母亲！

最后，借用网友的言论，说一句：

如果实在受不了育儿生活，非要找人动刀不可，与其杀死无辜的宝宝，请把刀口转向你的丈夫，起码他活到现在也够本了！

做母亲不容易，怀孕、生产、育儿……希望这个世界，多多听听妈妈们的声音，多一份理解，多一份关怀！

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