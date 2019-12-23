英国爸爸痴迷扎辫子，想在女儿出嫁时露一手

妈妈不在家，给女儿梳头编发的重任就落在了爸爸身上。很多爸爸没学过编发，遇到这种情况常常不知道怎么办才好。但有些爸爸就不会出现这样的情况，据外媒报道，英国一群父亲参加了爸爸美发学校，学习怎么给女儿编发。

创办美发学校，向爸爸们传授编发知识

爸爸美发学校的创始人杰克·伍德哈姆斯表示，女儿4岁时出席了一个儿童派对，他无意中结识了一名女造型师玛丽亚·史密斯。他看到玛丽亚给参加派对的小女孩们编出不同的发型，便萌生了一个想法：为什么不开办一个学校，让爸爸们学习如何给女儿编发呢？

就这样，他和玛丽亚一起创办了这家爸爸美发学校，每个月给爸爸们上一次课，传授给女儿编发的相关知识。

爸爸编发受欢迎，梦想女儿出嫁时做新粮发型

玛利亚表示，编发有一定的技巧，学起来其实十分简单，小女孩也非常喜欢爸爸编出的发型。她这样说道：“一个月后孩子们告诉我，老师夸她们发型好看，问是不是妈妈给编的。孩子们回答说，不是妈妈编的，是爸爸编的。”

一名学习编发的爸爸表示，自从学习如何编发以来，他们相比以前发生了一些变化。在美发学校里，所有的学员都是平等的，身份都是女儿们的爸爸，来这里学习一些能为女儿做的事情。他还表示，自己最大的梦想就是，女儿出嫁时能亲手为她编发。另一位爸爸表示，学会一项技能总是好的，作为一名爸爸，希望能为女儿做一些有意义的事情。

爸爸们在美发学校不仅学会了如何编发，还成了很好的朋友。对于这些爸爸来说，能抽出时间陪伴女儿成长是非常重要的事情。

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