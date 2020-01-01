孕期尿频惹人烦，到底怎么回事？

尿频是妊娠期常见的不适。它可能会让人恼火和筋疲力尽，你还没办法阻止它。但谢天谢地，它不会对你或宝宝造成伤害。知道它发生的原因以及如何处理可以帮助你度过难关，防止它妨碍你的日常生活和夜间休息。有了一些知识和一点运气，你可以少花些时间在厕所，多花些时间享受怀孕，为新的快乐生活做好准备。

妊娠期尿频频率

每个人都不一样。正常的排尿方式可以是每天4到10次，平均约6次。有些准妈妈只注意到轻微的变化，而且如厕的频率和以前一样，或者只是稍微多一些。也有些准妈妈日夜不停地跑厕所，会经历更为显著的变化。如果担心小便少，或者你认为次数太多，可以咨询下医生。

孕期和产后的变化

早孕时尿频很常见，它有时会在怀孕中期缓解，但后来又会来袭。

△ 孕早期

你可能需要在怀孕后两周内或者在第一次错过月经的时候更频繁地去上厕所。伴随着乳房刺痛和晨吐，尿频被认为是怀孕的早期征兆。怀孕初期荷尔蒙的变化导致体内血液和液体的增加。最重要的是，你的肾脏会进入高速运转状态，并能很好地将废物排出体外。

在怀孕的前三个月，子宫也开始生长，压迫膀胱。当你有更多的液体和更有效的肾脏，这意味着更多的尿液。另外，子宫压在膀胱上会让人感觉你不得不更频繁地排空膀胱。如果你在前几周没有注意到排尿量的增加，这并不意味着有问题。

△ 孕中期

随着孕周的增加，身体开始适应新的变化。同时，生长中的子宫上升到腹腔，减轻膀胱的压力。由于这些原因，尿频情况会好转甚至消失。

△ 孕晚期

当子宫和成长中的胎儿入盆，再次压迫膀胱时，尿频卷土重来。

△ 产后

宝宝的出生减轻了膀胱的压力，而你的身体仍然需要时间来恢复。泌尿系统通常需要8到12周才能恢复到怀孕前的状态。

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