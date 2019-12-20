事关宝宝健康，这些误区你得知道

生活中，老人以及亲朋好友、网友们会给父母们提供各种善意的建议，那我们如何确保自己得到了准确、科学的信息呢？很多时候，家长们可能会陷入误区，具体内容请接着往下看：

1.非处方药物的真相

谬论：非处方儿童的咳嗽/感冒药很安全，可以让患儿更快得到治疗，更快恢复健康。

事实：不建议4岁以下儿童使用感冒和咳嗽药物。

从儿科角度来看，越来越多的非处方药被列入‘黑名单’。很多父母可能让宝宝吃药，总比什么都不做好。但实际上，这些药物并不是很有效，也没有必要。意外过量是另一个严重的风险。

2.草药

谬论：对孩子来说，草药(如紫锥菊)是安全有效的天然“感冒药”。

事实：虽然紫锥菊通常被认为是安全的，但给儿童提供任何一种草药都一定要小心。

在某些情况下，可能会给孩子服入一种可能造成伤害的物质。另一方面，一些自然疗法是有益的。例如，虽然蜂蜜在孩子一岁之前是不安全的，但在治疗咳嗽时，蜂蜜确实是很好的。

3. 发烧

谬论：在治疗发烧时，用醋氨酚替代布洛芬是可以的。

事实：不建议交替用药，不必要，而且会给孩子带来风险。

总的来说，发烧并不一定是敌人。发烧在一定程度上是为了消除感染。尽管新生儿或婴儿的体温升高始终是一项值得关注的事情，但如何孩子发烧大家应该更多地关注孩子的表现和行为，而不是温度的高低。

4.耳朵感染

谬论：孩子耳朵感染都需要用抗生素治疗。

事实：耳部感染很常见，但可以控制——不总是使用抗生素。

美国儿科学会的治疗建议的改变是基于这样一个事实：80%的耳部感染儿童在不使用抗生素的情况下，可以自行恢复。

5.疫苗和自闭症

谬论：疫苗导致自闭症。

事实：目前，并没有科学研究能证实疫苗和自闭症之间存在联系。

自闭症现在被认为是一种“谱系障碍”——以前有许多从未被归类为“自闭症”的轻微病例。此外，患有其他发育障碍的儿童，如智力发育迟缓或语言障碍，也被归类为患有自闭症。这种诊断替代已经导致报告的自闭症儿童数量进一步增加。而免疫接种对孩子的好处远远大于任何风险。

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