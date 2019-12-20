宝妈带5岁儿子进女换衣间被投诉，你遇过这样的事吗

家长带孩子出门，需要准备的随身物品不要太多，否则市面上的“妈咪包”也不会那么畅销。然而再怎么精心的准备，还是觉得一个人带娃行不从心，也会遇到许多不方便。成都的一位妈妈就是如此。

当时，陈女士给5岁的儿子换完衣服后，被游泳馆工作人员告知她被另外一位女性顾客投诉了。原来当天，陈女士的丈夫忙，只能她独自带孩子游泳。虽然游泳馆有规定“3岁以上的男童不能带入女更衣室”，可考虑到场馆湿滑、存放衣物等因素，陈女士不放心让孩子自己去男更衣室。

虽然健身教练表示愿意帮忙，可儿子死活不愿意，因此陈女士只好把孩子带进了女更衣间。她回忆：“在更衣期间，由于有女性在场，儿子确实表现出了一些不太自然的表情，最终让母子二人和其他女士都觉得尴尬”。

后续报道里，陈女士觉得健身房应该推出一些便利措施，解决小孩子无法独自更衣的问题。记者随机采访的女会员里，也基本都不赞成把5岁的孩子带进更衣室。

“孩子年纪小”成了万能理由？看看各方怎么说：

这件事，站在各方的立场上来看，都可以理解，育姐也问了问自己身边的家长朋友，他们的看法也不太一样。

妈妈A：5岁孩子不小了，断奶后，我也从来不会在孩子面前换衣服，男女有别。

妈妈B：带孩子出去难免遇到这些事，有些人站着说话不腰疼，哪有那么多人帮我看孩子？换完衣服赶紧出来，让孩子别乱看就行了。

爸爸c：男生进女换衣间还好，但是我家女儿肯定不会让她进男换衣间的。

爸爸d：这有啥，这个健身教练不行换一个孩子喜欢的不就行了，或者在其他办公室换个衣服。有的人有1万个理由，有的人却能有1万个解决方法。

那么站在游泳馆的角度来说呢？其实，除了游泳更衣室，公共卫生间同样男女有别，因此类似的尴尬同样会在卫生间出现。2017年，杭州市已经推出长辈带年龄较小的孩子使用的“第三卫生间”，方便解决爸爸带小女孩，或者妈妈带小男孩如厕的问题。

但不可否认的是，这样的设施尚未大面积推广，绝大数地方只分男、女，亲子更衣室或者厕所并不常见。有位经营游泳馆的业内人士表示：这需要行业慢慢升级，场地受到许多限制，作为经营者他们也没有权力改动房屋建筑的构造。“家长在带孩子游泳时，是不是也可以考虑一下，尽量实现父亲、爷爷带男孩，母亲、奶奶带女孩呢？”

心理咨询师则表示：婴儿在4个月大的时候，就开始尝试将男性女性的声音和照片配对；而在快1岁的时候，他们可以娴熟的区别男女性的照片；从2岁半开始就对性别有一定的认识了；并且在3岁以前，基本上所有的孩子已经可以准确的说出自己是男是女。

如此说来，孩子年纪小不懂事只是家长的“一厢情愿”，他们知道自己进了异性的更衣室，也会有正常的好奇心。随便带孩子进出，只是家长忽视了对孩子性别教育的一种表现，更说明家长没把性别教育当回事。育姐建议，该避嫌时就避嫌！

遇到类似的情况，家长应该怎么办？

除了寄希望于硬件设施的完善和提高，家长朋友们也可以想想办法，避免孩子进入异性洗手间或者试衣间的尴尬。

1.带个同伴出门

这是个笨却最有效的办法，如果是女儿就要由妈妈陪同，是儿子就要带上爸爸；而如果对方确实没时间，那么可以喊上爷爷奶奶外公外婆，再不行就将活动延后。

2.在家里换好

天热时比较好办。如果需要去换衣间，家长可以先让孩子在家换好泳衣，外面套上外套短裤，这样虽然孩子会热一些，但是好在公交、地铁都有空调，孩子不会太难受。等到了游泳馆，孩子只需要将外面衣服一脱就能进去了。回家的时候，可以帮孩子擦干，等回家后再洗澡换衣。

3.在洗手间更换

如果是有隔间的厕所，那么孩子即使进入也不会那么突兀，家长可以利用这个空间给孩子换衣服。

4.残疾人卫生间

现在有很多地方有残疾人卫生间，爸爸带小女孩或者妈妈带小男孩的家庭正好可以使用。无论是上厕所还是换衣服都更方便。家长在选择场地时也应该把这一项纳入条件。

5.找工作人员

家长可以直接请场所的工作人员帮忙，让他们带着孩子换衣服或者上厕所，妈妈则在出口会合。

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