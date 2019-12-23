孕期便便太难了！教你轻松应对

不少孕妇因为荷尔蒙改变、饮食增加等原因出现便秘的情况。还好，有一些方法可以帮助大家预防或改善这一症状。如果你平时多注意以下几个事项，可能只需几天便可保持排便顺畅。

1.多喝水

这么做可以帮助你排便更频繁，更不难通过。保持体内水分对每个人都很重要，尤其是在怀孕期间。每天一定要喝足够的水，如此便秘的问题更少。这也是很好的健康建议。

2.补充纤维

纤维存在于各种水果和蔬菜中，豆类和一些谷物也有。适当多吃些上述食物大便不那么干燥，更规律。

3.多运动

众所周知，运动有助于促进肠胃蠕动。不一定非要上有氧运动课，也不一定要跑上几千米。简单地增加一天的运动量即可改善肠道功能。打击可以是在家附近散步，或者白天工作间隙多走几步。也可以游会儿泳，也可以和伴侣跳舞——任何能使你的身体运动并使心率加快的活动都有利于孕期及以后的整体健康。

4.注意钙的摄入量

钙摄入太多会导致便秘。比如乳制品吃太多，过量摄入牛奶或奶酪。虽然这些食物有营养，但过犹不及，也应控制好摄入量，以免影响肠胃功能。

5.换一种营养补充剂

有些营养补充剂可导致便秘，尤其是孕期时服用。比如富含铁的产前维生素，它们经常被用来帮助预防贫血。如果你有这种情况，请在医生建议下换一种营养补充剂。

6.使用药物

作为最后的手段，有一些药物可以帮助治疗便秘。但孕期情况特殊，谨慎起见，使用任何东西之前请务必先咨询医生，包括纤维药片和泻药等。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)