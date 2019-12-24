产后胸小下垂，说好的二次发育呢？

随着孕周增加，准妈妈的身体会出现一系列变化，比如罩杯upupupup。但是断奶后，好些新妈妈的乳房不仅变小，还逐渐下垂松弛了！这是怎么回事呢？

新妈妈乳房变小的原因

众所周知，母乳富有营养，是最适合宝宝的口粮。因此很多新妈妈也坚持母乳喂养，这就可导致大家哺乳期身体消耗过大，脂肪储存量减少，体型也逐渐消瘦，乳房也会因此有所缩小。

此外，卵巢功能的恢复和产妇哺乳期时间的长短有很大关系。如果产妇恢复期时间较长，那么激素分泌也会相应减少，再加上哺乳期不注意乳房保护，乳房自然会松弛变小。

解决乳房“变形”的措施

1.进行胸部锻炼

在哺乳期过后，新妈妈若发现乳房没有之前那么丰满，或是已经松弛下垂，一定要在日常生活中采取措施解决此类问题。例如，新妈妈可以进行胸部锻炼，使乳房早日回到之前的“风采”。

2.简单做一些运动

在平时，新妈妈可以适当做一些力所能及的运动，使乳房更加丰满。例如扩胸运动与举重的动作，这些都有助于锻炼胸部肌肉，促使乳房看上去更结实、坚挺和丰满。

3.选择合适的食物

吃的对在某种程度上也可让乳房更为丰满。例如，维生素B能够合成雌性激素，而维生素E能够促进雌性激素的分泌因此在日常饮食中，新妈妈可以多吃一些含维生素B和维生素E较多的食物，常见的有瘦肉、鸡蛋、牛奶、葡萄、大豆、芝麻等。

4.按摩乳房

在临睡前，新妈妈可以对乳房辅助于一定的按摩。具体做法是，将食指、无名指、中指并拢，放在两个乳房中间的位置，接着顺时针方向由乳房外侧起，对其进行按摩，两个乳房各按摩十次左右。

最后提醒大家，产后如果坚持母乳喂养，一定要从开始时就注意乳房护理，以免乳房“变形”。

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