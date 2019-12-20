老婆刚生完儿子，丈夫却四处找帅哥？都是接生习俗闹的！

宝宝出生自然是天大的喜事，然而，为了庆祝和祝福，许多地方就拥有着不同的接生习俗。有些听起来非常搞笑，有的却很恐怖。

找个帅哥来抱娃

前几天，成都的李大姐刚顺利生下一名男宝宝，夫妻二人都打心眼里开心。通常这个时候，一家人都会围着宝宝转，甚至寸步不离，可李大姐却发现丈夫总是往外面跑，问起来还说是为了宝宝好，这是怎么回事？

原来，在李先生的老家，他们习惯在孩子出生时，找一位有才华、性格好等方面的帅哥，来看孩子一眼，表达父母对孩子的期许。医院的医生护士听说之后都格外惊讶，表示从业十多年，从来没听过。不过在接到了李先生的求助后，妇产科的大家都在积极帮忙，最后锁定了几个医院公认的帅哥同事，联系上了其中一位。这位帅哥同事也觉得挺荣幸，隔天就到病床前问候了李大姐和宝宝，说上了一些吉利话。

其实，这个习俗在其他地区还略有变化：有的进阶成了“第一个抱孩子的人有讲究”，认为应该找一个有福气的人来，把好运传给孩子。或者是“孩子性格会像第一个抱他的人”，所以这项重任要交给德高望重的人。

育姐觉得，产后照顾妈妈和宝宝还是第一重任，虽然这些祝福的仪式无伤大雅，但是也没必要要太花时间精力。

报喜要用红鸡蛋

在第一胎孩子出生后，孩子的父亲要准备染红的熟鸡蛋，先到外公外婆家报告喜讯，接着分发给亲朋好友，街坊邻居。这样的做法是在昭告大家，我们家里添丁啦！其实这也是在传递喜气，无论是送鸡蛋还是接到鸡蛋的家庭，都十分开心，还能找个理由聚一聚呢。

相对应的，接到了红鸡蛋的人家会择日带上米、面和家里一块布慰问产妇。尤其是这布头，是用来给宝宝做百家衣的，意为接受百家的祝福。

用火烧头去黄疸

黄女士坐月子时，一直受到婆婆的悉心照顾，因此生下孩子后她十分感激。可是出院没几天，婆婆竟然再也不管黄女士了，提出只照料孩子，这让她很不是滋味。更可怕的是，婆婆没过几天，趁着黄女士午睡的时间，喊人来给宝宝烧头！

听到孩子凄惨的哭声，黄女士看见这可怕的一幕，疯了般阻止，可婆婆还在一旁骂她：这是在给宝宝去黄疸，就像烧结疤一样，我们那里每个孩子出生后都会这么做！你老公也是这么过来的，这是习俗。

最后，宝宝的头皮还是被烧坏了一块，现在已经1岁多了，留下的疤痕至今还没消除。

育姐觉得，这个习俗简直太可怕，在医学这么发达的时代，竟然还要采取烧头的方式去黄疸？黄疸本来就是新生儿时期常见的一种生理现象，虽然分为生理和病理性黄疸。但是一般而言，大部分宝宝的黄疸都是生理性的。规律为：出生后的2~3天出现，4~6天的时候高峰，在第二周周末的时候差不多就消失了。家长只需要好好护理，合理喂养即可。如果是病理性黄疸，烧头也没用，及时就医才对。

洗三

洗三也是汉族从古代流传下来的诞生礼中的一项，它需要在宝宝出生后的第三日，举行沐浴仪式。洗三通常是由接生婆或者有丰富育儿经验的老妇人来进行，主要擦洗颈部、腋下和脚丫这些容易藏污纳垢的部位，讲究轻柔不用力，毛巾也要干净崭新。

在古代，一度还流传着给男宝宝洗三时的诙谐幽默的“吉祥话”：“擦擦鸡，会咏诗；擦擦蛋，做知县；擦擦沟，做知州；擦擦小腚旁，中个状元郎”。虽然不太文雅，也是包含了对宝宝的祝福。

不过到现代，大多数孕妇都是去医院生产的，在宝宝出生后，护士就会简单清理下宝宝身上附着的血液羊水和胎脂，其实就是洗过澡啦。洗三也就成为一个祝福的过程，如今越来越少见了。

不知道大家有没有上面这些神奇的接生习俗？或许你们家那边还有别的习俗。但不管怎么说，一切以产妇和宝宝的健康安全为重。

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