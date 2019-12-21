如何正确教育孩子？你需要注意这几点

在孩子成长的过程中，父母对他们进行正确的教育有着重要的作用，甚至会影响他们的未来。因此大家切不可暴力教育，而要采取不同的措施，才能达到最优效果。那么，在教育孩子时应注意哪些问题呢？

1.不要为孩子改规矩

孩子的很多习惯都是从小养成的，并且一旦养成很难改正。因此父母在孩子很小的时候就应该帮助他们养成一些好的习惯，并给他们立下规矩，什么事情可以做，什么事情是不能做的。

由于孩子年龄还小，有时他们做了不应该做的事情，这个时候父母不能为孩子把规矩改了。有些孩子做错了事情，对着父母大哭，父母一时心软就会轻易原谅了孩子，这对孩子的健康成长是很不利的。他们会以为只要自己大哭大闹，父母就会不追究他们，这样也会让父母之前做的努力前功尽弃。

2.坚持持之以恒

不仅仅父母要教育孩子坚持持之以恒，父母自己也要贯彻这一原则。一些父母望子成龙，望女成凤，希望自己的孩子学习任何功课都能一蹴而就，这样显然是不现实的。在学习过程中，父母和孩子都要坚持持之以恒的原则，不抛弃，不放弃，哪怕每天进步一点点。

3.要以身作则

己所不欲，勿施于人，父母在要求孩子的时候，也要以身作则。孩子是最擅长模仿的，如果父母禁止孩子做的事情，自己却做了，答应孩子的事情，自己却食言了，这不仅会丧失自己在孩子面前的威望，孩子也不会再听从父母的教育。

4.以鼓励表扬为主

在孩子的成长中，他们可能会在学习、交友上遇到很多问题，这个时候父母要给他们最温暖的怀抱，鼓励表扬他们往前继续走。如果孩子一遇到问题，父母就会嘲笑训斥，这不仅极大的打压了孩子的积极性，也会让他们养成内向、容易自暴自弃的性格。

5.让孩子自己实践

很多父母所有事情都为孩子包办了，这其实是不正确的。大家应该积极启发孩子的大脑思考，当遇到难题时尽量让孩子自己去想，自己去做。当他们的行为出现偏差时，再适时指导。

在孩子成长过程中，父母应该亦师亦友，不要把自己放在高高在上的位置，而是要真正聆听孩子的想法。

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