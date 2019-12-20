孩子爱发脾气，合理疏通很关键~

有些家长经常被孩子弄得焦头烂额，和他讲道理，他根本听不进去，不管他吧，在旁边哭闹的越凶。如果屈服于孩子，又怕纵容这种行为。但事实上，孩子发脾气属于正常行为，家长的正确引导才是关键。

有朋友经常倒苦水：自家孩子很喜欢发脾气，乱摔东西，还大哭大闹的，谁的话都听不进去。每每遇到这种情况，朋友就会把孩子拽到一边，开口第一句话就是：“没有小朋友像你这个样子乱发脾气，一点也不讲道理。”孩子听完妈妈这么一说，往往愈发哭闹。最后还是爸爸拿出小戒尺，宝宝这才暂时学乖了。

孩子发脾气，其实是孩子生理和心理逐渐发育的表现。有相关研究表明，孩子5岁之前时，心理就会有落差感，极易发脾气来发泄自己的心情。那么该如何改善这一情况呢？

1.让孩子描述情感

让孩子表达出自己的情感，像是“宝宝是不是很难过呢，要是妈妈遇到这事也会跟宝宝一样难过的”。这样的方式能让孩子表达出自己的情感，从而辅助理智脑的运作，当孩子慢慢通过理智思考时，他的情绪也往往减弱了，理智区域和情感区域也慢慢形成交互作用了。

2.引导孩子分析缘由

引导孩子表达出自己为什么发脾气的缘由，这可以加强孩子脑中理智区域的激活，缓解他们发脾气的情况。比如宝宝感到难过是因为没有拼好拼图，此时妈妈应该帮主他分析缘由，并且给予一些鼓励：“你看还差几片就拼完整了，相信下次你一定能再进一步。”

3.引导孩子思考行为

要让孩子知道发情绪不能够对自己的目的起到帮助。像是“宝宝，你看你这样发脾气，又哭又闹，还摔东西，还是不能完成自己想要做的东西啊，下次要是再碰到难道还是发脾气吗？”家长要渐渐让孩子认识到发脾气起不到任何作用，解决不了自己的问题。

父母的态度与做法对孩子的影响很大。“我懂你”“我也是”“我明白”这几句话胜过唠叨与强迫。孩子发脾气，耐心的沟通与平和的态度最重要。家长甚至可以抓住孩子每次发脾气的机会来引导他们成为更好的人。

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