儿子有分离焦虑，妈妈摆“假人”成功止哭

有的孩子发现妈妈不在身边就大哭不止，让很多家长头疼不已。据英国《每日邮报》报道，日本一位妈妈想出了一个小妙招，成功让粘人的孩子停止哭泣。随后，夫妻俩在社交媒体上分享了这一育儿经验，网友们惊叹“真厉害”！

妈妈不在儿子就哭闹，人形立牌成“止哭神器”

这位妈妈名叫佐藤富纪，她1岁儿子只要发现妈妈不在身边，就会感到非常焦虑，继而大哭起来。因为这样，佐藤去厨房做饭烧菜都会很不安，担心孩子发生哭闹。

为了解决这一问题，佐藤富纪想出了一个好办法：她让老公给自己照相，然后请人做了几个和自己身高相等的人形立牌，放在家中各个房间里。

这些人形立牌有跪坐、站立等各种姿势，放在孩子碰不到的地方，以免露出马脚。而1岁儿子看见人形立牌就在不远处，以为妈妈没有离开，便安心玩耍不再哭泣，持续时间可达20分钟之久。

父母在网上分享经验，称人形立牌只是辅助工具

夫妻俩对这一妙招产生的效果十分满意，在推特上发布视频分享自己的育儿经验。网友们看完视频后忍不住竖起大拇指，纷纷夸赞这个方法“真厉害”。

佐藤在视频的附文中解释称：“人形立牌只是辅助工具，其实我并未将儿子放在房间里不闻不问。我一直非常关心孩子是否安好，每隔一会就会过来看看他的玩耍情况。”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)