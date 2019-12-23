冬日进补，千万别把娃喂出了积食！

在不少爸爸妈妈眼里，冬天是进补的好时候，于是就就开始各种吃吃吃。而作为家中最重要的成员——孩子，更是成为了进补重点，爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外公齐上阵，就怕孩子没吃好。然而小孩子的肠胃比较弱，这么吃很容易出现各类肠胃问题，其中最常见的就是积食。

婴幼儿的消化功能还没有发育完全，一旦吃的太多或者吃的不容易消化，那么就会给他们的肠胃带来负担，一不小心就出现积食问题。而因为积食没有非常明显的症状，所以很容易被大家所忽略，从而引发一系列的问题。所以今天，我们先来看看积食都有哪些症状：

出现这些情况，小心孩子积食

从中医上来看，积食指的是小孩子进食过多，导致食物无法及时消化并停滞于中焦（上腹部），具体表现如下：

1.突然厌食

原本很喜欢吃东西的孩子突然出现厌食的情况，甚至碰到自己很喜欢的食物都兴趣缺缺；吃饭的时候磨蹭，不愿意好好吞咽；即便是没有及时吃饭也不会喊肚子饿。

2.口臭现象

食物没有及时被消化就会堆积在肠道中，而这些未消化的食物会在肠道中发酵发生臭味，身体需要将这股臭气排出体外，这就会形成口臭。一般来说如果早晨发现孩子嘴巴有非常明显的酸臭味，那么就表示他可能患上积食。

3.舌苔变厚

可以看一看孩子的舌苔，如果舌苔白且厚，那么就表示孩子的积食问题比较严重了，需要马上做针对性的治疗。

4.睡觉不踏实

原本睡眠特别好的孩子会突然变得不踏实，总是在床上滚来滚去，变换各种姿势，显的很不舒服，有些孩子还会有磨牙、汗多的情况。另外积食导致的不适感还会让孩子在睡梦中突然大哭。

5.便秘问题

因为食物都堆积在肠胃中，所以肠胃负担比较重，时间久了就会导致肠胃出现问题，消化吸收能力也逐渐下降，相应的排便次数会明显减少，即便是排便也会比较干结，量也比较少。平时排气的时候会比较臭，肚子也总是涨涨的，这些都是积食的表现。

6.咳嗽现象

肠胃中长时间积留食物，会导致消化功能紊乱，孩子也可能因此出现上火的情况，严重的就可导致发热咳嗽现象。

7.唇色太红

正常情况下，孩子的嘴唇偏粉色，而积食的孩子唇色会变得特别红，像涂了口红。因为唇色变色是个动态的过程，所以这一现象也最有意义，同时这种变化也只有家长才容易观察到。

8.饭后不适

如果孩子有积食问题，那么他们吃完饭会有腹胀、不消化的情况，并且还会喊肚子疼；而这种肚子疼会在腹泻后缓解一些，然后过一会儿会再次疼痛，然后腹泻，如此反复。

如何避免孩子积食呢？

积食对孩子的身体发展有很大的影响，所以千万不可小觑，最好能从根源上避免积食问题。

1.别吃汤泡饭

不少爸爸妈妈喜欢喂孩子吃汤泡饭，孩子也更乐意吃。但事实上，汤泡饭会让孩子减少咀嚼次数，食物没有经过充分的研磨就被吃进肚里，而这种食物消化起来比较麻烦，时间久了就很容易导致积食问题。

2.不要吃太多

冬天天气寒冷，确实需要多吃一些食物，但是切记不能给孩子吃的过多、过好，尤其要控制高脂肪、高糖食物的摄入量，可以适当增加水果蔬菜。

3.增加运动

虽然冬天气温比较低，但是也不要总是让孩子窝在家里，天气晴朗的时候带他们出去转转，一方面可以多晒晒太阳、呼吸新鲜空气，另一方面也可以让孩子多些运动，帮助食物消化。不过切记，饭后不可以进行太过剧烈的运动。

4.不要贪凉

北方地区有暖气，所以即便是冬天一些家庭也会给孩子吃冷饮、冰淇淋，但是这类食物大多高热量、高糖，而且还因为温度过低对肠胃刺激较大，影响消化功能。所以冷饮可以偶尔适当奖励一下，不可以频繁食用。

孩子积食了怎么办？

如果孩子已经患上了积食，那么我们也有针对性的办法来缓解：

1.调整饮食

多给孩子吃一些容易消化吸收的食物，减少高热量、高脂肪的食物；增加水果蔬菜等高纤维的食物，帮助排便；此外还可以适当增加米食面事，减少高蛋白，缓解肠胃的负担。

2.不要吃太多

肠胃和人一样，也需要固定的休息和工作时间，否则就容易出现消化功能紊乱的情况。所以给孩子安排日常饮食一定要定时定量，不可以饥一顿饱一顿。

3.做些按摩

当孩子出现积食情况时，可以给他腹部进行一些按摩，这可以促进肠胃蠕动，帮助消化；同时还能提高腹部的温度，以缓解积食带来的不适之感。

4.吃消食药物

如果情况比较严重，那么就要及时带孩子去医院看看，可以让医生开一些促进消化的药、或者是健脾消食的口服液，以增强脾胃功能，缓解积食问题。

5.食疗法

白萝卜、山药有着开胸顺气，健胃的功效，可以缓解消化不良、腹胀等问题，所以可以在孩子的食物中，添加白萝卜、山药。还可以用山楂、陈皮、适量冰糖煮水给孩子喝，也有缓解积食的效果。此外，吃点益生菌也可能会有帮助。

Tip：对待孩子积食问题，一定要科学对待，千万不要随意使用偏方，以免孩子病情加重。

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