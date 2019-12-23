母爱不分贵贱！从“老师”到妈妈，她舍弃了前半生

出国旅游的时候，大家可能会询问亲戚朋友，有没有什么东西需要帮忙带一些，而不同的国家，所带的产品也有所区别。就比如当你去日本旅游的时候，闺蜜会让你帮忙带化妆品，父辈们会让你帮忙带马桶圈，而男性朋友则会露出“你懂得”笑容，让你帮忙带一些不可描述的碟片。而今天的主角就和这类碟片有关——苍井空。

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因为拍摄过不少18禁的片子，所以苍井空被国内男性所熟知，也有不少粉丝。就比如苍井空在2010年开通了微博，仅仅只用了6个小时，微博粉丝就达到了13万。今年5月份，苍井空微博上直播生娃，收获了很多祝福。

其实在日本，女优这个职业是合法的，甚至福利待遇比不少职业好很多，但是近日有消息称，苍井空就想要下架全部作品，而这就表示她将要放弃优厚的福利和待遇。

在日本有个五年原则，就是影视作品在上架五年之后，演员有选择下架或者继续的权利，但是一旦选择下架或者停止销售，那么也代表自己将会永久退出这个圈子。和普通演员一样，一旦没有作品，那么就会逐渐淡出人们的视野，金钱和名声也逐渐消失了。

所以说不少女优并不会主动使用这个权利，而苍井空却选择这么做，只是希望未来孩子不会因为自己的职业而尴尬，母爱的无私在这一刻体现的淋漓尽致。

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成为了母亲，你不得不选择强大

成为母亲之后，苍井空最喜欢做的事情就是晒娃，看得出来她非常幸福，但同时也有很多不良网友会说她不配生孩子，其中更有不堪入目的话。

苍井空怕自己孩子受到影响，主动放弃高福利和收入，同为父母的键盘侠们，就不怕未来孩子看到你这些不堪入目的评论吗？原来我的爸爸妈妈是这么一个粗鄙的人啊~

羞耻吗？

每个女人都有做母亲的权利，没有任何人可以剥夺，也没有人能想象到母亲可以那么强大！如果一个女人没有被生活击垮，那么有了孩子后她将会更加无敌。

做妈妈之前，谁还不是个宝宝，会撒娇、会哭泣，累了也会想办法偷懒。但是只要有了孩子，就是抱得手都麻了，他们都不舍得把孩子放下来；原来土豆丝都不会炒的公主，有了孩子后却可以做出色香味俱全的各类辅食。

当妈妈的妈妈去世了，你可能看到她委屈的哭了：“孩子，妈妈没有妈妈了…”然而等她们哭过之后，却又充满微笑的对孩子说：“不要怕，一切都有妈妈呢~”

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可是生活中，妈妈有没法放弃一切

为了孩子，妈妈们愿意放弃一切，可是有的时候却又无法做到。生活中有很多职业并不像坐办公室那么光鲜亮丽，比如农民工、外卖员、保洁员，甚至是掏粪工。有很多妈妈为了生活，无法放弃这分工作，她们一边在社会底层挣扎，一边又担心孩子被别人欺负，不敢告诉孩子自己的职业。

有些人觉得，虽然这些工作也是凭本事赚钱，但是毕竟不是那么光鲜，瞒着孩子可以让他们自信一点。但是我觉得，纸是包不住火的，当你没法选择自己的职业，那么不妨大大方方的告诉孩子，毕竟能成为母亲这一职业，本身就很伟大。

请告诉孩子，职业不分贵贱，无论是扫马路的还是坐办公室的，甚至如苍井空这样的职业，只要合法不违规道德，就都是光彩的职业。

另外还要注意尊重他人的选择，虽然国内没有女优这种特殊职业，但是有很多其它职业还是会被人误解，比如娱乐主播、电竞选手等等，有些爸爸妈妈只要看到和游戏沾边的东西，就认定为不务正业，并且打心底不认可。一旦这种思想传递给孩子，不仅没法取得正面效果，还可能物极必反。

生活在同一片天空中，应该人人平等，当偏见出现，就可能导致孩子虚荣心膨胀。所以在教育孩子的时候，一定要放下偏见，这样才能给孩子一个合理正确的价值观。

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职业没有贵贱，也许它不够体面，但只要努力生活，都值得被尊敬，尤其是“妈妈”！

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