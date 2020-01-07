深度解析：不孕不育的6个专业术语

随着社会压力的增大，很多年轻夫妻会患有不孕不育症状，但是不孕不育并非是完全不能治愈的。在寻医访问的过程中，有此困扰的夫妻会面对一些关于不孕不育的专业术语，这也使他们一时无法理解医生的话，延长就诊时间。那么，关于不孕不育有哪些专业术语，下面我们一起学习一下。

1.输卵管炎

在不孕不育的患者中，女性患者明显比男性患者多，这是因为女性的生殖系统比男性更复杂，也更容易出现问题。所谓输卵管炎，是指女性的输卵管系统出现问题有发炎的症状，使精子无法进入子宫。

2.子宫输卵管X线摄影术

所谓子宫输卵管X线摄影术，是指医生更方便观察女性生殖系统的技术。在这种技术下，通过X光的照射，医生能够检查出女性的输卵管是否有堵塞现象。

3.子宫内受精

如果女性输卵管功能正常，夫妻双方却患有不孕不育症，医生可以通过子宫内受精的方法使女性怀孕。医生首先通过一定的技术将男性的精子取出，之后在女性排卵期将它们注入子宫内。

4.精液分析

如果一对夫妻长久不能成功怀孕，医生会对二者的生殖系统进行详细的检查，其中最重要的是对男性的精液分析。通过精液分析，医生能够观测处精子的活性与移动性，如果是健康的精子，那么它们会有规律的向前移动。

5.辅助生殖技术

如果夫妻双方无法怀孕是因为女性的输卵管堵塞造成的，那么可以采取辅助生殖技术来帮助女性怀孕。医生先将女性的卵子取出，与男性的精子进行人工结合，最终放到女性的子宫内。

总之，不孕不育虽然会影响家庭和谐，但并不是说是完全无能为力的，夫妻二人一定要配合医生积极进行治疗。以上是关于不孕不育的六个专业术语，如果夫妻有以上困扰，一定要及时就医检查，不能因为害羞而错过最佳治疗时期。

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