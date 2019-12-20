产前如何锻炼有助于生产？这些知识一定要了解

在孕期，虽然说孕妈妈不适合做高强度的锻炼，但是医生也不建议孕妈妈每天躺在床上无所事事，适当的运动反而会减轻生产时的疼痛。同样，在产前，孕妈妈也不要躺在病床上默默忍受阵痛，可以进行合适的锻炼使分娩能够顺利完成。那么，产前如何锻炼有助于生产？下面我们就一起看看。

产前有助于生产的锻炼方式

1.床上身体前倾

如果孕妈妈已经无法下床，或是正在进行某种测试无法起身，可以使用这种方式。首先孕妈妈将床头调高至直立状态，自己跪在床上，身体前倾，直到头可以趴在床头上。如果孕妈妈感觉升降床头不舒服，也可以让老公代替床头的功能，自己身体前倾，趴在老公腿上。这种跪坐的姿势能够减轻重力所带来的坠落感。

2.伸懒腰

宫缩时孕妈妈会感觉很不舒服，这个时候可以多进行伸懒腰的动作来缓解疼痛。孕妈妈可以跪在床上，腰部轻轻向上拱起，随后恢复最初的姿态，诸如此类动作反复进行。这样做是因为在这种情况下，胎儿所受到的压力是最小的，自然能够减少宫缩频率。

3.压腿

在生产前夕，由于胎儿体型越来越大，会感觉空间比较狭窄，这样也会造成孕妈妈的不舒适。因此，孕妈妈可以将一只腿放在平稳的高处，身子前倾形成压腿的动作。除此之外，孕妈妈在感到宫缩时可以一边做着此动作一边摇晃臀部。

4.左侧躺

孕妈妈在产前经常有阵痛情况，可以采用左侧躺的方式来缓解疼痛。具体步骤是，孕妈妈休息的时候身子向左侧方向躺，双腿之间夹一个枕头。这是因为平躺或者右侧躺都会阻止血液的正常流动，使胎儿呼吸不畅，左侧躺恰恰能够解决这个问题。

总之，产前阵痛是很常见的事情，孕妈妈可以采用多种方式减轻痛苦。以上是产前有助于生产的锻炼方式，如果孕妈妈感到痛苦难忍，需要及时求助医护人员。

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