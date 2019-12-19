丈夫姓曹，沉迷宫斗剧的妻子给娃起了这个名

宝宝出生后，家长们最开心最乐意的活动之一，就是给孩子取名了。孩子的姓名基本会伴随他们走过这一生，甚至根据以前的传统，会关乎孩子将来的命运，自然需要多加考虑。

追着社会的发展，给孩子取名考虑的要素就简单多了——好听上口不重名，不像以前既要按照族谱还要寓意好。不过即使是要求降低了，取名的难度却一点没降低，因为现在人口众多，稍不注意就撞名。一个班里名字带“馨、欣、子、梓、浩、博”的宝宝能有好几个。

据之前的一项统计，两字名的男宝宝第二个字出现频率最高的前五名分别为：“睿”（2.59%）、“浩”（2.56%）、“博”（1.82%）、“瑞”（1.80%）、“昊”（1.78%）；两字名的女宝宝第二个字出现频率最高的前五名分别是：“悦”（2.94%）、“妍”（2.45%）、“涵”（2.07%）、“玥”（1.53%）、“蕊”（1.42%）。看来hao和yue由于太好听，被不少家长青睐。

先生姓曹，爱看宫斗剧的妈妈起了这个名

江西的曹先生和妻子结婚3年，终于通过积极备孕，喜获一子。由于结婚年龄较晚，备孕时间也比较长，妻子生产时甚至已经算是“大龄产妇”了。

当时过了预产期两天，孩子还是不愿意从妈妈肚子里跑出来，哪怕打了催产素也不起作用。医生表示既然胎位不正，建议剖腹产。眼看着妻子被推进手术室，曹先生等在产房外面坐立难安。

过了一小时，曹先生的儿子终于被医护人员抱了出来。看着怀中还在哇哇大哭的孩子，曹先生如获至宝，内心很是感慨，既有新生命降临的激动，也有对妻子的感谢。

孩子生下来了，这名字也该决定了。问题在于，曹先生觉得自己的姓氏很普通，不想再取寻常的名字，希望独特一点。夫妻二人在怀孕时就翻遍了字典，也没决定用哪些字，两人提出的名字说服不了对方。眼看着孩子出生快一个月了，准备上户口，曹先生和妻子都有些着急。

这天曹先生的妻子正在看宫斗剧，曹先生哄着娃又为姓名犯了愁。妻子随口开玩笑般说了一句，不如叫曹贵人吧。这名字的确够独特，曹先生一想，这个孩子来之不易，的却是上天赐给我们的贵人，还够独特，于是一拍大腿，就决定是它了！

本来妻子还以为曹先生是在附和自己开玩笑，可等到曹先生把户口本拿过来给她看，孩子的名字那一栏赫然印着“曹贵人”三个字。她哭笑不得，但觉得改名字太麻烦了，既然想不到更好的，就用它吧。

孩子入园后，名字常被调侃

转眼间，孩子三岁该去幼儿园了。开学第一天，妻子把儿子接回家中后，问起幼儿园情况，儿子不满地撅起小嘴，说老师总是叫自己的名字还一边笑一边叫，后来拉来了好几个其他老师一起叫自己。听完这话曹先生的妻子也忍不住扑哧一声笑了出来，心里暗想看来老师也没少看宫斗剧。

等到了晚上，家长们纷纷被拉进了幼儿园的微信群，老师居然特意在曹先生妻子进群的时候，艾特了她，还发：“曹贵人妈妈进宫啦”。看着满屏的捂嘴偷笑的表情，还有其他家长的惊叹“你家孩子叫贵人？哈哈真独特”的消息，妻子把手机一摔，无奈地说：看看你干的好事吧。

曹先生拿起手机一看，心想：儿子在幼儿园怕是已经火了……

如果身边有叫曹贵人的孩子，育姐我估计也会忍不住多叫几遍，哈哈~不过话说回来，为了不让孩子陷入窘境，咱们起名时还是要多多思量。

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