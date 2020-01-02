前方传来好消息！坚果可助精子质量up

据相关研究，在过去40年中，西方男性的精子数量下降了近52%。 卫生专家将其原因归咎于工业化国家的污染，吸烟和西式饮食。前方有好消息传来，一项新的研究表明，吃坚果可以为男性提供急需的生育能力。

饮食会影响精子健康

吃核桃、杏仁和榛子的人群精子数量增加了，同时精子活力，运动性和形态(形状和大小)显着改善。此外，这些男性的精子DNA碎片较少。杏仁、核桃和榛子富含与健康精子相关的营养成分 ，如ω-3脂肪酸，叶酸和维生素E，锌和硒等抗氧化剂。已知这些营养素可保护精子免受自由基损伤并保持精子的结构完整性。健康的精子具有椭圆形的头部和长尾巴，这使它们能够接触并使卵子受精。

这些对精子有益的营养素也有助于激素调节，这对于强壮健康的精子的发育至关重要。

其他有助健康精子的食物

一项研究表明，食用富含抗氧化剂的食物(如胡萝卜，甘薯和芒果)的男性拥有更健康的精子。另一个人认为，富含omega-3脂肪酸（某些鱼类和蔬菜）的饮食 可以改善精子参数。

吃更多的豆类、坚果、海鲜和鸡肉代替红色和加工肉类与提高男性生育能力有关。男性应该饮食均衡（适当多吃水果和蔬菜)，如果可以选择有机食品，并避免摄入反式脂肪和加工食品。另外，也不建议饮用苏打水，以免影响生育能力。

健康的生活方式也很重要

健康的生活方式对心脏有益，对精子也有益。男性可以通过保持身体活动，以及避免饮酒和吸烟来控制体重。此外，每天晚上睡个好觉都很重要，因为压力和睡眠剥夺与不孕症有关。

最后，男性应该避免将腹股沟暴露在过热的环境中。睾丸需要比身体其他部位保持凉爽才能制造精子，所以最好避免泡热水澡、桑拿浴，甚至穿紧身骑自行车。

应该在饮食中添加坚果吗?

这不适用于所有男性。虽然需要更多的研究来更好地了解饮食如何影响更大人群的精液质量，但这项研究增加了越来越多的证据表明吃的东西会对整体健康和受孕能力产生巨大影响。建议您评估您的整体健康和生活方式，并开始做出更明智的选择。因为呐，身体越健康，精子和激素水平就越健康。

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