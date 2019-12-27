丈夫遭地铁碾压致死，妻子携女儿自杀追随

据外媒报道，前不久，印度发生一起家庭惨剧。一名男子疑似不小心跌进地铁轨道中，被进站的地铁碾压致死。让人没想到的是，几个小时后这名男子的妻子带着5岁女儿先后上吊身亡。目前，警方正在调查这两起案件之间有没有因果联系。

丈夫遭地铁碾压身亡，妻子在医院冷静认尸

12月13日上午11点半左右，33岁的男子巴拉特在新德里一处地铁站等地铁，不知何故突然掉进地铁轨道中。不久之后一列地铁进站，把巴拉特压成重伤。在送医途中，巴拉特被宣告不治身亡。

事故发生后，警方马上通知巴拉特的妻子希兰嘉妮来医院认尸。希兰嘉妮赶到医院后，很快就辨认出丈夫的尸体，表现得非常镇静。

妻子回家后携女自杀，警方正在追查两起案件

然而出乎所有人意料的是，希兰嘉妮回家后，竟然把自己和5岁女儿关在房间中。几个小时后，家人找希兰嘉妮商量巴拉特的丧事时，这才发现这对母女已经上吊自杀了。

据悉，巴拉特夫妻俩的家乡是泰米尔纳德邦，四个月前定居新德里。巴拉特是一家公司的总经理，希兰嘉妮是家庭主妇，女儿在幼儿园上学。

目前，警方正在调查巴拉特的死因，并查清这两起事件是否存在因果关联。

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