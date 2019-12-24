吵架后杀死老婆和4个孩子，他载着尸体四处流浪

据外媒报道，今年9月，美国佛罗里达州发生一起凶杀案。一名男子杀死妻子和4个孩子后，将尸体拖到汽车上，然后开车四处流浪。1个半月后，他遭遇车祸，警察在调查过程中发现了这起谋杀案，随后逮捕了他。日前，他在监狱中交代了杀害妻儿的全过程，并表示被抓后感觉终于解脱了。

妻子怀疑丈夫不忠，丈夫忍无可忍杀死妻儿

据了解，这名男子的名字是米歇尔·琼斯，现年38岁，来自佛罗里达州萨默菲尔德市。据他透露，她和32岁的妻子之前感情还算融洽。后来，妻子怀疑他在外面养了小三，便开始无理取闹，整天啰里啰嗦，无端谩骂，夫妻感情越来越差。到最后，两人为一点小事都能发火吵架。

后来，他故意不和妻子接触想要缓和矛盾，但妻子没打算放过他。有一次，他在地板上打地铺睡觉，妻子打开手电筒对着他的面部近距离照射，并持续好几个小时。

这样的日子让琼斯无法忍受。今年9月18日，他用棒球棒打死妻子，随后淹死或勒死四名亲生孩子。后来，他把妻子和孩子的尸体放到面包车上，载着尸体开车四处乱逛。在流浪期间，他将四个孩子的尸体埋在了一片荒野林地里。

车祸暴露凶杀案，丈夫被抓感到解脱

在外面流浪6个星期后，他遭遇了一起交通事故。在调查过程中，警察闻到他的汽车里有非常刺鼻的尸臭味，这才将凶杀案曝光出来。随后，他带着警察来到埋葬孩子尸体的地方进行指认。

琼斯向审讯人员表示，当他被抓时，他内心一下子解脱了，认为监狱才是他该去的地方。警方表示，这起凶杀案目前正在进行调查，琼斯真正的杀人动机还不知晓。据了解，琼斯之前有过一段婚姻，4名被杀死的孩子中，有两人是和前妻所生。

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