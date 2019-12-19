关注孩子，你可能还不够积极

从出生起，孩子就需要经历各种关系，这些经历和关系向他们表明，他们是有价值、有能力、能给别人带来快乐的人。关注孩子，你足够积极吗？

什么是积极关注

积极的关注包括对着孩子微笑，进行眼神交流，使用关怀的面部表情；关心孩子，用言语来庆祝和鼓励孩子；对孩子的兴趣、活动和成就表现出兴趣来；拥抱等等。

积极关注的重要性

重要成年人的积极关注和反应帮助孩子形成自己被重视的印象。随着时间的流逝，孩子的自我形象会随着生命中其他重要人物的积极、充满爱的信息而逐渐形成。孩子的安全感来自于和你和其他关心他的人的互动。

如果你在孩子害怕、不确定或面对新的或不熟悉的情况时安慰和支持他，他会感到安全和有保障。所有孩子在他们得到支持、鼓励和享受的环境中能够健康成长。他们在最初的关系中通过反复的、积极的互动来成长和发展。

如何积极关注孩子

☛ 新生儿和婴儿

从出生的那一刻起，孩子们就开始注意你说什么、做什么，以及怎么做。甚至在婴儿能够理解和使用词语之前，他们就会对你的语调、手势、面部表情和肢体语言做出反应。以下是给予宝宝积极关注的方法：

当孩子哭的时候，安慰他。

当孩子微笑时，微笑吧。

对宝宝发出的声音做出回应，说些话作为回应。

注意宝宝对什么感兴趣，鼓励他去探索——例如，教他如何摇动吸引他眼球的五颜六色的响铃。

☛ 幼儿

随着孩子长大，他会理解你说的话以及说话的方式。下面是一些在这个年龄积极关注的提示：

确切地告诉孩子你喜欢他做什么。例如，“我喜欢你帮忙捡积木”。用积极的语气来配合表扬。

和孩子好好谈谈，这可以像蹲下来一起看毛毛虫一样简单。

当你们在一起谈话时，在你们谈话之后留出时间给孩子回答，即使他不能总是找到正确的词语。

☛ 学龄前儿童

当学龄前儿童了解世界时，有很多方法可以给予他积极的关注。例如：

抽出时间和他做他最喜欢的活动——例如，拼图、乐高和绘画等等。

对于你想鼓励的行为，给出很多反馈——例如，“谢谢你把盘子拿到厨房来。这样收拾起来就快多了。”

记得早上和孩子打招呼时要微笑，并眼神交流——也许还要花点时间来拥抱他。

☛ 学龄儿童

即使孩子上学后小世界不断扩大，你的温暖、爱和积极关注仍然是影响他发展的最大因素。试试这些想法：

当孩子想谈论他在学校的日子时，停下手中的事情。不过，这可能并不总是在他一到家就发生——可能是他在洗澡的时候，或者是在他睡觉之前。

注意并引导孩子与他人的积极互动。例如，“我觉得美美非常喜欢你问她关于xx的问题。”这使他有机会谈论一些对他很重要的事情。

如何表现出积极的关注？

你们有很多机会在日常互动中给予孩子积极的关注。每天的活动，比如换尿布，监督洗澡，或者接送上学，都让你和孩子以有意义的方式交流。比如，洗完澡后，当你给刚学走路的孩子擦干衣服时，给他搂搂和挠痒就是表示积极关注的一种方式。

现在，大家知道如何积极关注孩子了吧？快行动起来！

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