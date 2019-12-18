羊水破了是什么感觉？来看过来人分享

当羊水破了，这意味着充满羊水的羊膜囊破了，分娩即将来临。但这到底是什么感觉呢?感觉像砰的一声吗?是喷涌还是缓慢地流出?

答案是:以上任何一种都有可能。每个人的经历和感受都是不一样的。以下是妈妈们的感受：

△ 喷溅出来

对一些妈妈来说，羊水确实会喷涌而出——无论是在病床上还是其他环境中:

“一股大量液体流出，喷得满地都是。”

“一股巨大的水流从身体深处涌出来。很奇怪的感觉!”

“感觉就像一桶水溢出来了。在接下来的五次宫缩中，更多的羊水涌了出来。”

“就像发洪水!”

“我起身走进厨房时，两腿间涌出了大量的水。”

“喷涌而出——但一点也不像小便。它没有停下来，也没有减速。”

△ 砰地爆裂

很多女性在羊水破了时会有一种爆裂感。对其他人来说，这种爆裂声是可以听到的:

“砰的一声，像是有人在掰指关节。”

“我听到砰的一声，然后突然有很多液体漏了出来。”

“我听到一阵爆裂声，紧接着是一股非常温暖的液体从身体里喷涌而出。”

“像一个水球爆了。”

△ 一股细流

许多女性经历的是涓涓细流或渗漏，而不是更戏剧性的喷涌:

“我感到一股暖流顺着我的腿流下来。”

“过程非常缓慢，我以为是出汗或正常的分泌物。”

“我真的以为我尿裤子了。我上了三次厕所，换了衣服，才意识到自己不是尿失禁。”

“我去医院散步以缓解宫缩疼痛。其中有一次我弯腰想吐时竟然尿了——非常尴尬。之后才知道原来是我的羊水破了。”

△ 介于两者之间

这不是一个戏剧性的喷涌，但也不仅仅是涓涓细流:

“就像第一次来例假时一样，一股一股的。”

“我在一家大商店买东西，当我转身时，我感到有一小股液体涌了出来，感觉像是月经来了。”

△ 解脱的感觉

许多妈妈在羊水破了的时候觉得是一种解脱:

“砰的一声爆裂，然后压力缓解了一些。”

“我只记得短暂的放松，然后是更多的痛苦。”

“这让我稍微松了一口气，但当孩子真的要出生时，我的压力更大了。”

“感觉太棒了。我已经临盆了，仰躺在医院的床上。前几分钟，我觉得自己在漏尿，但我不知道是羊水破了还是出汗了。然后突然间，我感到有股液体一直喷到我的脚踝，体内的压力被释放了。”

△ 无意识

一些女性没有意识到她们的羊水破了:

“我感觉不到，因为我已经接受了硬膜外麻醉。”

“我甚至不知道它破了，直到我意识到我下面湿湿的。”

“直到我醒来上厕所的时候才知道，我的内裤湿了。”

“我不知道发生了什么事。我站起来，椅子湿了。我仍然没有什么特别的感觉，只是后来，宫缩更疼了。”

“直到看到病床上湿漉漉的，我才意识到羊水破了。”

△ 不可阻挡的力量

水已经破裂的迹象——一旦开始，你就无法阻止:

“我感觉好像有液体在流出来，所以我做了一些凯格尔运动，试图阻止它，但它就是停不下来。那时我才知道那是我的羊水。”

“感觉无法控制。”

“我感觉有液体不断地从我身上流出来，对此我无能为力。”

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