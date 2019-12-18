产后乳头出问题，对症处理是关键

产后由于要经常母乳喂养宝宝，乳头很容易出状况，而一旦乳头有问题，不但产妇痛苦难忍，而且会影响宝宝的身体健康。那么，产后如何进行正确的乳头护理？下面我们一起学习一下。

1.乳头破裂

如果宝宝吮吸乳头方法不正确，或者产妇自己不小心，那么就会造成乳头受伤或破裂。因此产妇在喂宝宝时一定要多加小心，才能避免这种情况发生。

如果乳头出现疼痛或龟裂的症状，在喂养宝宝前后要及时护理乳头。若产妇的乳头已经破裂，这个时候暂时不要母乳喂养宝宝，并且要将乳房中的奶水挤出，以防出现涨奶的情况。

2.乳管阻塞

在刚刚开始哺乳后，产妇很容易出现乳管阻塞的情况。所谓乳管阻塞，是指由于内衣太紧、乳汁过于干燥、涨奶等问题堵住了乳头，使产妇的乳房发红并沉重。当产妇出现这种情况时，可以在感受胀痛的乳房一侧哺乳并按摩，若是依然没有效果，应立刻就医观看，以防是感染引起的乳房内部化脓。

3.乳头疼痛

在宝宝刚刚吮吸乳头时，产妇会感觉十分舒适，但是几周后乳头会出现疼痛的情况，这是正常的现象。

需要注意的是，若产妇的疼痛感一直没有消失，可以用乳头保护罩来保护自己的乳头。在哺乳时，产妇可以将乳头保护罩套在自己的乳头上，让宝宝通过保护罩吮吸。在这个过程中，产妇将乳头轻轻的往上托，直到乳房完全置于乳头保护罩之间。这样不仅宝宝可以完全吮吸到母乳，自己的乳头也不会太过疼痛。

4.做好清洁

要想保护好乳头，产妇每天应该坚持用棉球蘸上干净的水擦拭乳头，动作要轻缓，不可过于用力。清洁时不建议使用皂碱，以免令乳房皮肤干燥。

总之，产后乳头的护理至关重要。以上是产后正确护理乳头的方法，为了自己及宝宝的身体健康，产妇要认真护理乳头，切不可草草了事。

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