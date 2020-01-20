产后如何瘦腿？这些知识一定不要错过

产妇分娩后，体重会有所减少，一些产妇以为这样就可以自然恢复身材，饮食上也没有太多控制。其实不然，坐月子期间，为了补充营养和快速下奶，产妇本身都会摄入大量，如果还不加控制，不仅身材无法恢复，而且容易形成大粗腿。那么，产后如何瘦腿？下面我们就共同了解一下。

选择合适的食物

在产后，要注意科学饮食，例如淀粉类食物和糖分较高的食物尽量不要多吃，它们最容易将脂肪积累在下半身，引起腿部发胖。常见的含淀粉较高的食物有饼干、面包、蛋糕、面食等。此外，很多产妇不爱喝水，但是需要明白的是，常喝水不仅能够消除水肿，还能加速体内食物的新陈代谢，是减肥期间必不可少的辅助。

除了不要吃高淀粉和高糖类食物，产妇在日常生活中可以吃一些含蛋白质较高的食物，例如鸡蛋、鱼类、瘦肉等，它们不仅能够补充充足的营养，还有极强的饱腹感。蔬菜和水果可以在饭前与两顿饭之间当做零食食用，它们不仅营养丰富，有助于消化，更重要的是能减轻产妇在三餐时的食欲。

早餐适合食用的食物

早餐很关键，产妇千万不要不吃。如果产妇习惯西式早餐，可以食用生菜、低脂牛奶、鸡蛋等。如果产妇习惯中式早餐，可以食用五谷杂粮、水煮蛋、虾饼等含油量较少的食物，即使产妇要喝豆浆，也尽量不要加糖。

午餐适合食用的食物

产妇在选择午餐时，尽量抛弃传统的便当，这是因为便当里基本上肉多菜少，对产妇恢复身材来说没有一丝帮助。如果产妇实在是喜欢吃便当，可以自己选择菜品，但是要遵循蔬菜多的原则。在选择蔬菜时也是有方法的，越是原生态的蔬菜越好，不要用油炸的烹饪方式。

晚餐适合食用的食物

产妇身体还比较虚弱，而且为了宝宝的健康，不要刻意晚上不吃饭，但是越不可以过量，可是吃一些小米粥等容易消化的食物。一般只要早餐午餐选取食物得当，晚上饥饿感也会比较少。

总之，产后想要恢复身材，尤其是减掉腿部肥肉，除了适当的锻炼，更要管住嘴。以上是产后瘦腿的小方法，产妇要记得，一切食物以健康、营养均衡为主。

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