流产后担心丈夫闹离婚，女子从医院偷走新生女宝

据外媒报道，近日，泰国一名女子不幸流产后，为了避免丈夫与她离婚，不但继续假装怀孕，还从医院里偷来一名新生女宝宝冒充自己的女儿。后来，警方根据监控视频顺藤摸瓜，在其家中逮捕了她。

女子流产后偷走婴儿，只为留住丈夫的心

泰国攀牙府的一家医院向警方报案称，一名刚出生2天的女婴被一名头戴黑纱的女子偷走。警方根据监控视频一路追踪，找到了女子离开医院时所乘坐摩托车的司机。根据摩托车司机的描述，警方锁定犯罪嫌疑人是一位名叫阿凯塔姆的27岁女子，随后上门将她逮捕。

得知事情真相后，丈夫和家人都非常吃惊。阿凯塔姆向警方供称，前不久她曾怀上第一个孩子，但后来流产了。因为丈夫非常想要孩子，她为了不让丈夫失望只好继续假装怀孕。当预产期来临时，她对家人谎称要去医院生娃。

骗取信任盗走女婴，医院反思将加强安保

在医院里，阿凯塔姆结识了一名刚刚分娩的新妈妈。阿凯塔姆表示：“我专门花时间和她成为朋友，取得对方信任后，我便将孩子偷偷抱回家。老公看见宝宝后十分高兴，以为这就是他的女儿。”阿凯塔姆还说，她并不信仰伊斯兰教，戴头纱目的是不让人发现。

警方表示，阿凯塔姆对自己的犯罪事实供认不讳，有可能会被法院判处3-5年监禁。涉事医院强调称，他们对病人的安全一直很重视，发生这样的事情只是个意外，原因是阿凯塔姆和受害妈妈成了朋友，骗取信任后方能将新生儿偷走。医院将加强安保，以防再次发生这样的事情。

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