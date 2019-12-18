警察暴力抢走怀中宝宝，妈妈起诉政府获巨额赔偿

据英国《每日邮报》报道，2018年12月，美国纽约发生一起警察暴力执法事件。几名警察将一名黑人妈妈围住，强行将她怀中婴儿抢走。事情发生后，黑人妈妈来到法院起诉警方和相关机构。12月13日，纽约法务部门决定赔偿这名黑人妈妈62.5万美元以了结此事。

警察抢走妈妈怀中娃，暴力执法遭强烈谴责

据了解，这名黑人妈妈名字是杰思敏·海德利，现年24岁。2018年12月7日，海德利带着18个月儿子来到纽约布鲁克林区的福利机构办事。当时办公区有很多人排队，而等候区又没有座位，她便抱着孩子坐在地上等。

保安发现后，认为海德利“影响了走廊通行”，要求她离开。见几次警告没有效果，保安打电话报警叫来了警察。警察多次要求海德利离开，但海德利不予理睬。随后，警察对海德利采取了强制措施。

从视频里可以看到，几名警察将海德利按在地上，其中有人硬生生地强孩子从妈妈怀里抢走。纠缠中，海德利发出绝望地哭喊，围观群众也发出一阵阵惊叫。

随着视频在流传，警察的暴力执法受到社会各界强烈批评。布鲁克林区区长表示，警方这种“骨肉分离”的强制手段是纽约市的耻辱。纽约市长也在推特上发文称，这是一起“令人不安”的事件。

美国有线新闻网评论称，福利机构和警方的做法都有不妥之处。福利机构根本不应该报警，警察抢走孩子也没有必要。对于一件可以和平化解的纠纷，非要激化矛盾让事态扩大，这说明工作能力有问题。

市议会公开道歉，受害妈妈起诉政府索赔

警方随后逮捕了海德利，将她送进监狱关了4天。另外，警方还以拒捕、非法侵入、妨碍政府机构办公、“儿童伤害行为”对海德利发起了指控。

警方指控海德利“儿童伤害行为”引起了很大的争议。很多人认为，伤害儿童的明明就是警察自己。不久之后，当地检察官撤销了拘捕、妨碍政府机构办公、伤害儿童三条指控。

2019年2月，海德利在市议会作证时，市议会公开向她道歉，并出台法律以改变政府机构的服务和办公态度，让福利制度更加透明。

2019年8月，海德利以身心受损和遭到羞辱为由起诉市政府索要赔偿。海德利在起诉书中称，儿子身心受创，而她自己的形象一直受那次暴力执法事件的影响。她的律师表示，这起事件不但和他的当事人有关，还和每一位有色人种年轻妈妈的尊严有关，希望这件事能促使纽约实现改革目标。

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