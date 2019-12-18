面对校园霸凌，这个6岁女孩的转变令人泪目！

很多家长担心，孩子在学校被霸凌。比如小女孩Luna的妈妈，听了女儿的哭诉心都要碎了。不过，之后Luna的转变让人惊讶。

01

英国小女孩Luna，刚满6岁，一个软萌可爱的小女孩。

Luna患有支气管炎，还有慢性哮喘，从小被父母宠着长大。

然而再宠再爱，年满六岁的Luna还是得上学了。

让人始料未及的是，被妈妈百般呵护的Luna上学第一天就遭遇了校园霸凌。

有个小男孩一直跟着她，寸步不离，Luna很害怕，让他别再跟着她，但是小男孩完全不听。

看着Luna害怕的样子，小男孩甚至更来劲了，继续跟着她，跟着她，甚至一路跟到了厕所里。

Luna心惊胆战地过完了这一天，回到家就把这件事告诉了妈妈。妈妈听完也很担忧，跟Luna说：

“下次他再这样跟着你、吓唬你，你就直接找老师寻求帮助，让老师阻止他。”

为了教女儿学会拒绝，妈妈还带着女儿一起对着镜子，大声地练习：

“不要碰我！”

“不要跟着我！”

她一遍一遍地教Luna，鼓励她勇敢地喊出来。

做了这些她依旧放心不下，又特地联系了Luna的老师，希望老师能够注意这件事，避免孩子之间互相伤害。

但是事情没有朝着好的方向发展。

仅仅几天之后，距离Luna入学不到一周，妈妈接到了学校的通知。

老师很抱歉地告诉Luna妈妈，学校里发生了一件不太愉快的事情。

虽然Luna拒绝了那个小男孩，老师也劝诫过他，但是小男孩并没有因此收敛。

他继续跟着Luna，甚至变本加厉地把她逼到墙角，推倒在地上，用膝盖抵住她，强行舔Luna的嘴巴……

Luna吓得一直尖叫、大哭，直到老师发现，拉开那个小男孩。

这时的Luna已经被吓坏了。

接到通知的妈妈将女儿带回了家。

学校的处理很果断，那个小男孩再也没有机会欺负Luna了。

但是Luna的状况依旧很不好，她再也没像以前那样开开心心地笑，也不再像以前那样自信阳光。

她开始变得紧张、没有安全感。

妈妈一直尝试着开解她，多次长谈中，她感受到了女儿的无助，经历过两次霸凌的Luna，深陷在尴尬、脆弱的情绪泥泞中，无法自拔。

那种无力保护自己的挫败感，更是让小小的Luna失去了自信。

这让妈妈心痛不已。

02

看着Luna眼中没了以往的神采，妈妈决定付出一切努力帮助Luna找回自信。

她几番思索，给女儿报了一个柔术课程，期望通过这些练习让女儿有自卫的能力。

事实证明，她的决定无比正确。

上了一段时间的柔术课程之后，Luna慢慢卸下了低迷的情绪，重回神采飞扬的模样。

她很高兴地跟妈妈说：“再也没有人能够像那个男孩一样碰我了。”那一刻，她的眼睛里有光。

妈妈为此欣慰不已。

然而没过多久，又一件事发生了。

也是在课间休息时段，孩子们在排队等着玩游乐设施，一个比Luna大的男生意图插队。

他一把拽住Luna的衣领，将她从队列中拽了出来。

Luna这次没有顺从，一个漂亮的转身，将男生压在了身下。男生还是不放手。

Luna用膝盖压在他胸口上，转过来用腿锁住他的脖子，直到对方松手放了她，Luna才起身退后。

这一过程发生得突然，也结束得迅速，不过也有老师看到了。

于是，Luna妈妈收到了学校校长的邮件，邮件中将此事的起因经过全都说了。

当然，整个事件中，Luna没有挑起事端，制止对方后也及时停手，她没有任何过错。

所以，学校只会对那个挑起事端、先动手的男生进行教育、问责。

看到校长的邮件，Luna妈妈终于放下心来，她再也不用担心年幼的女儿在她看不到的地方受欺负了。

小小的女孩儿已经有自卫的能力，也有自卫的勇气。

欣喜不已的她甚至想给女儿定个蛋糕，上面写个“宝贝的第一次锁喉”，结果被面包师傅无情地拒绝了。

哈哈哈哈哈哈！疯狂吐槽面包师傅——

03

Luna妈妈把学校的邮件发到网上，以此激励那些被霸凌的孩子勇敢地保护自己。

却引来一些网友的指责。

他们认为Luna也变成了校园里的霸凌者。

类似的指责很多，Luna妈妈感到意外，也有些生气。

她将女儿入学之后的经历也写了出来，发到网上，以此告诉那些无端指责的人：这些事情都有前因后果，希望大家多一些理解，多一些同理心。

这次没人再指责了，网友们纷纷点赞。

“这简直太棒了！非凡的小女孩，超棒的妈妈！”

“她一定会坚强地长大。我希望20多岁的我，也能有那样的自信。”

“为Luna第一段被欺负的经历感到心疼，为她能够反击坏蛋感到骄傲！”

“Luna你也太酷了吧！”

甚至有网友私信Luna妈妈，向她讲述自己小时候被欺负的经历，如果她们那个时候也能有能力反击霸凌者，保护自己，也就不会有这么多年的心理阴影了。

Luna妈妈也表示，她将女儿的经历放到网上，并不是鼓励报复，而是希望大人们关心孩子遭受的痛苦，希望孩子们能够更好地应对这些情况，希望他们能跟Luna一样，坚强勇敢地维护自己。

04

Luna从两度被欺负，到勇敢反抗霸凌者，这个转变离不开妈妈的帮助和引导。

这位妈妈的教育方式可以称得上是教科书式应对了。

（1）首先，当女儿告知妈妈自己被欺负时，妈妈很重视这件事。

唐唐妈经常在网上看到有些孩子在学校被欺负了，回家告诉父母，父母却不以为然：

“人家怎么不欺负别人，偏偏欺负你呢？”

“被欺负还不是你自己没用？”

殊不知这轻描淡写的一句话，对孩子又是一重伤害。似乎父母和霸凌者站到了一起，而将孩子置于孤立无援的处境。

Luna的妈妈听完女儿的叙述后，选择跟女儿站在同一阵线，共同解决这一问题。她用这样的举动给女儿支持和鼓舞，告诉她，无论什么时候，妈妈都在她的身后。

（2）接着，她告诉女儿，被欺负时，应该如何应对？

比如立刻离开，找老师寻求帮助，让老师阻止他。

比如大声喊：“不要碰我！”“不要跟着我！”

教了这些她还是不放心，又联系了女儿的老师，希望老师多关注这件事情。

孩子被欺负，很多家长的法子就是教孩子“打回去”。这个法子自然是效果极好的，但是年幼的孩子未必有这个勇气和力量，尤其是小女孩。家长喊他们打回去，他们往往会觉得手足无措。

所以不要急切地让孩子“打回去”。

告诉他们被欺负时，能离开就立马离开，然后找老师说明情况，回家也要告诉爸爸妈妈。

还要鼓励他们在被欺负的第一时间，用语言和手势表明自己的立场，让欺负人者感觉到：哎，这个人好像不好惹，我还是换个人好了。

研究表明，爱哭的孩子更容易被欺负。如果第一时间表现出拒绝，那欺凌行为就很可能被限制住。

你可以教孩子这么做：

在学校被人打了，要大声喊：“停！打人是不对的！我不允许你打我！”

有人要抢玩具了，要大声喊：“不！这玩具是我的，你不能抢！”

这看似容易，真要做起来，很多孩子都羞于开口，或是声音太小而没有效果。所以平时家长要带着孩子一起练习，学会大声说不，表明自己的态度和立场。

这些做法能够制止一部分欺凌行为，却不是全部。

而Luna不幸地遇上了……

（3）于是，Luna妈妈又给女儿报了个柔术班，让她学习自卫和反击。

效果极好，非常好！

首先，Luna走出了情绪低迷期，重新找回了自信。

其次，当她再次面临欺凌时，她不再害怕，而是勇敢地反抗，用了一次漂亮的锁喉，让欺负她的男生知难而退。

如果担心孩子被欺负，不妨带他去学习拳击、跆拳道、巴西柔术等。

这并不是让孩子时刻准备打出去，而是让他们内心强大，即使遇到状况也不要怕。当有人施加霸凌行为时，拥有一技傍身的孩子能够有足够的力量和技巧，制止并反击霸凌者。

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