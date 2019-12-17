盘点星二代就读的贵族学校，你最心水哪家？！

在父母的光环下，星二代们自诞生起便备受关注。很多人以为他们娇生惯养，殊不知在父母的栽培下，星二代中不乏佼佼者，甚至有些孩子的履历，足以秒掉成年人。

例如我们熟悉的黄磊女儿黄多多，今年13岁的她，早在二年级时就已经和爸爸一起翻译并出版了《圣诞老爸的来信》，三年级时担任电影《圆梦巨人》的配音演员，与国际导演全程英文交流无障碍，出于自己对音乐剧和戏剧的热爱，背诵了《暗恋桃花源》全部角色的台词并参与巡演，与何炅一起出演话剧。钢琴、画画、厨艺，样样精通，接人待物也都是彬彬有礼，十分有教养。

当然，能获得这些成就离不开她自己的努力，但背后父母的支持也不可或缺。无论是社会关系，还是教育资源，父母都尽力为孩子提供最好的。以教育资源为例，大多数明星的子女都就读于顶尖水准的名校。那么今天，我们就来名校大揭秘，看看这些明星们为自己孩子选择的学校究竟好在哪里？希望能为大家在给自家孩子择校时提供一些参考。

上海宋庆龄学校

上海宋庆龄学校，也被称为“宋园”，是一所十二年制学校（小学、初中、高中），各分为中国部和国际部。招生范围是拥有上海市户籍、外国国籍或港澳台永久身份的儿童，就小学部学费来说，中国部约为48,000元/学期，国际部约为60,000元/学期。

与之相匹配，学校已形成中国部和国际部课程并行交融，基础型、拓展型和探究（研究）型三大课程相互支持，小学、初中、高中十二年贯通的课程架构。除了基础核心课程，还开设了140余门选修课，组织近20个学生社团（俱乐部）和12支校队。教师团队平均年龄34岁，40%来自美国、英国、加拿大等英语系国家，42%拥有硕士及以上学位。

就读于这所学校的明星子女有

陆毅女儿贝儿

邓超孙俪儿子等等

以及马伊琍文章的女儿

据说家长们还会出席孩子学校的运动会，这运动会也算是“星”光闪烁呀~

德威英国国际学校

德威学校是英国较古老的私立男子学校之一，1619年始创于伦敦南部。作为一所知名的国际学校，德威英国国际学校在中国设有三个分校：北京校区、上海校区、苏州校区。其中，北京校区和上海校区颇受星二代们欢迎。

北京校区：北京德威英国国际学校招生范围为1-18周岁的外籍学生，不接收中国学生。学校分为幼儿园及小学、初中、高中，其中幼儿班学费最低，约为171,000元/年，随着年级增长，学费也渐涨，最高为高中部12-13年级学费，约为266,000元/年，另外由于学校不提供寄宿，搭乘校车的学生还需缴付校车费用11,600-14,000元/年。满满软妹币的味道~

班级平均人数16-22人，师生比约为1:4（学龄前），1:21（中学部），教学语言以英文为主，采用的课程体系是英国国家标准课程的强化课程、IGCSE课程、IB学位课程（MYP、PYP、IBDP）。由于学校是PSAT，SAT，PLAN及ACT考试中心，因此也与美国SAT备考教育机构合作，为学生提供SAT备考课程辅导。

除此之外，学校还有各种课外活动，例如机器人社团，学生记者，模拟联合国，电影制作，摇滚音乐，牛仔舞舞蹈，定向越野，厨艺，创意写作，各种体育竞技类比赛。

就读于这所学校的明星子女有

王菲女儿李嫣

王中磊儿子威廉

李湘女儿王诗龄

田亮女儿田雨橙

林依轮儿子以及那英儿子高兴等。

上海校区：上海德威英国国际学校与北京校区一样，但也有些区别。招生范围为2~18岁的学生，同样只接收外籍学生。学校分为全日制幼儿园（费用约为190,000元/年），小学、中学（费用约为220,000-260,000元/年），其中，幼儿园班级人数基本在16人以下，师生比1:5；小学中学班级人数基本22人以下，师生比1:10。

上海德威英国国际学校的全日制幼儿园采用英汉双语教学，10年级之前与英国国家课程同步，10-11年级开始教授IGCSE课程，12-13年级开始准备大学预科项目。学校的硬件设施超级赞！有奥运规格的游泳池，专业气派的校内剧院，妥妥的贵族学府。

就读于这所学校的明星子女有成龙吴绮莉女儿吴卓林，据说是为了躲避香港娱乐记者而特意选择的上海学校。

北京私立汇佳学校

建校于1993年的北京私立汇佳学校，也是颇受明星们的青睐。并且与德威英国国际学校不同，北京私立汇佳学校接收中国学生，小学部每班20-25人左右，师生比1:5，采用中外籍、港澳台学生混合编班制。这所学校实行的是集小学、初中、高中为一体的12年制，为3~19岁的学生基于IB标准的双语双文化教育。

课程体系采用IB国际文凭：国际文凭小学项目（PYP）、国际文凭中学项目（MYP）、国际文凭预科项目（DP）。其中，PYP中英双语教学；MYP英文教学为主；DP全英文教学。

比较独特的是，北京私立汇佳学校实行寄宿兼走读的模式，小学部采用家庭式住宿模式，中学部采用社区式住宿模式，一般都是3~4人一间。因此在学费方面也有区别，PYP走读165,400元/年；PYP寄宿197,800元/年；MYP寄宿217,800元/年；DP寄宿239,900元/年。

课余活动同样很丰富，有马术、冰球、高尔夫、跆拳道、击剑、机器人、珠宝设计、模拟联合国、烹饪&烘培、戏剧、3D打印、陶艺、魔术、民乐、管乐、绘画、动漫设计等俱乐部；学生社团：IB电视台、记者站、爱心社、Gravity、PED等，马术是汇佳的特色活动。

就读于这所学校的明星子女有文章开头提到的黄磊女儿黄多多，范冰冰弟弟范丞丞，以及李连杰的女儿。

这次共为大家介绍了四所名校，两所位于北京，两所位于上海，可以说北上汇聚了大多数明星家长喜爱的学校。这些学校不仅学费惊人，其课外活动的丰富程度也同样惊人，另外对于英文的要求也同样很高。

无论家长对孩子的教育方式是贵族式、鸡血式还是散养式，孩子最终进入的学校都是其自身实力水平（学前笔试＋面试）和家庭条件（经济条件+人脉资源）的综合体现。

当然，我们需要明确的是，进入名校也并不能保障孩子一定成才，普通学校也一样可以飞出金凤凰。人生的路还很长，需要不懈的努力，而非一次的择校。

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