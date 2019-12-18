为什么宝宝易上火？又该如何缓解？

随着气温逐渐变冷，天气也越来越干燥，很多爸爸妈妈会发现自己的宝宝突然有流鼻血、食欲不振、消化不良的症状，这都属于上火现象。那么，宝宝为什么容易上火？宝宝上火会出现哪些症状？如何缓解这一问题？请接着往下看：

宝宝容易上火的原因

1.饮食出现问题

如果宝宝一次性食用了很多营养丰富的食物，又没有及时补充水分，就容易出现上火的问题。宝宝若还在喝奶粉，出现上火的症状，很有可能是因为配方奶不适合宝宝食用，使宝宝难以消化，导致上火。

2.环境问题

如果天气或所处环境太过燥热，宝宝一时无法适应，体内缺少水分，就会出现上火的问题。

宝宝上火会出现的症状

1.手心易出汗

如果不管气温如何，宝宝手心不仅一直发热，还爱出汗，这就说明他已经上火了。

2.肛门发红

一般来说，宝宝的肛门呈粉红色，如果父母发现宝宝的肛门颜色发生变化，颜色深红，就要给宝宝补水了。

3.大便干燥

如果宝宝有便秘的症状，3-5天才上一次厕所。此外，宝宝的大便干燥且量少，呈颗粒状，且宝宝大便时由于疼痛而大哭大闹，这也属于上火症状。

4.早起有眼屎

每个人早起都会有眼屎，但是如果父母发现宝宝眼屎增多，甚至有糊眼的情况，这就不太正常。

5.宝宝烦躁不安

如果宝宝没有任何疾病，但却烦躁不安、大哭大闹、口舌生疮、不愿吃饭，可能是上火的原因。

缓解宝宝上火的小措施

1.合理调整饮食结构

在宝宝六个月大以后，除了母乳喂养以外，父母可以为宝宝添加合适的辅食。在这个过程中，父母要合理调整饮食结构，为宝宝补充清淡且有营养的辅食，例如蔬菜、水果、谷物类，这些辅食都能起到调节肠胃、预防上火的作用。

2.日常多补充水分

喝水对宝宝的身体健康异常重要，因此父母应该让宝宝养成爱喝水的好习惯。尤其是在宝宝哭闹后、玩耍后、天气干燥时、宝宝喝完奶后，更要提醒宝宝喝水。如果宝宝不爱喝白开水，可以给宝宝煮一些白萝卜水，也是能够预防上火的。

总之，宝宝若经常上火，对身体有一定的不利影响。以上是宝宝容易上火的原因、宝宝上火会出现的症状以及缓解宝宝上火的小措施，冬季天气干燥，父母要记得及时给宝宝补充充足的水分哦~

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