宝宝出牙太晚，查查这4个原因

通常从第四个月开始，宝宝就会长第一颗牙，最迟1岁左右。但如果超过12个月还没有开始长牙，那么就被认为是出牙延迟。那么究竟是什么原因造成宝宝出牙晚呢？

1.辅食添加不正确

4—6个月大时，宝宝就要开始吃辅食了，但有些妈妈担心宝宝太小，无法吞咽，所以就不给宝宝添加糊状食物，这就造成牙龈缺乏刺激，影响牙齿萌出。首次添加辅食要富含维生素与矿物质的米粉，一段时间后可以给宝宝泥状食物，比如土豆泥。

6-7个月时，唾液中的淀粉酶功能已经逐步完善，宝妈可以给宝宝吃些软面条等食物。一开始，宝宝只能利用唾液将食物软化吞下，但后面，他就会用牙龈磨碎食物，尝试咀嚼。这些都有利于乳牙的萌出，牙床更好的发育。

2.遗传因素

有时候遗传因素也会导致宝宝出牙晚。如果父母小时候出牙晚，那么孩子出牙时间也会晚些。有研究显示，性别也会影响出牙时间，所以相比女孩，男孩出牙时间相对较晚。

3.疾病因素

有些宝宝出牙比较晚是因为其自身患有佝偻病或是甲状腺功能低下。1岁之后宝宝还没有长牙，那么家长就要考虑是不是因为这类疾病所导致。这种情况，建议宝妈去医院进行检查，让专业医生去判断，家长不要随便臆测。

4.缺乏营养原因

宝宝成长发育离不开矿物质、维生素以及蛋白质。如果蛋白质摄入量不足，将会影响牙齿萌出。而丰富的矿物质则更有利于宝宝牙齿的钙化。维生素不仅对宝宝成长发育有利，同时也关系着牙齿发育。

营养不均衡将会造成宝宝出牙晚，如果营养严重不良，不仅会让宝宝发育迟缓，同时也会影响宝宝出牙时间。因此，在平时，宝妈需要保证宝宝摄入均衡的营养，合理饮食，补充身体所需的营养，这样也更有利于宝宝乳牙的正常生长。

造成宝宝出牙晚的原因有很多。宝宝如果在正常出牙时间还没有出牙，应及时去医院，交给专业医生，诊断治疗。而不是凭借自己的想法给宝宝补钙或是鱼肝油，这样只会影响宝宝身体发育，也不利于改善宝宝出牙晚的症状。

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