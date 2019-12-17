吃鱼籽不会数数，玩火会尿床……你小时被骗过吗？

不知道你们小时候有没有经历过这样的事情：桌上摆着一盘香喷喷的红烧鱼，而且肚子鼓鼓囊囊的，都是鱼籽。比起最精华的“鱼肚子”，你更想吃里面的一粒粒的籽，咬起来嘎嘣脆，好玩又好吃。但是妈妈阻止了你，告诉你：鱼籽不能多吃，吃多了会变笨，以后就不会数数了。你虽然嘴馋，但是不想变成笨孩子，所以你垂头丧气地放下了筷子。

长大后才知道，吃鱼籽不仅不会变笨，还有很好的健脑滋补作用。鱼籽呢营养丰富，富含蛋白质、各种维生素以及钙、磷等微量元素，适合儿童食用。适量食用，有明目、乌发、健脑、促进发育等效果。孕期的准妈妈们也可以适量吃一些。不过呀，鱼籽的胆固醇含量比较高，一次不宜吃太多哦~

这里也提醒大家，鱼籽中的药物、污染残留要比鱼肉高很多，所以一定要煮熟。

东西不能乱吃篇

除了吃鱼籽，在大人们的口中，还不能吃鸡爪、西瓜籽、各种果核、口香糖和耳屎……

小孩子吃了鸡爪，以后写字就像鸡挠的一样，很丑；还有一种说法是不会写字，或者会手抖。

小孩子吃西瓜籽，以后肚子里会长西瓜，吞下果核同理，不然会在肚子里发芽，撑破肚子。

小孩子把口香糖咽下去肚子会烂，吞下泡泡糖，肠子会缠在一起，会si。

小孩子不能吃耳屎，吃了以后会变哑巴。

吃童子尿煮鸡蛋会长不高。

吃“旺鸡蛋”会不记得自己的姓名。

……

动作不能乱做篇

大家小时候应该都有过调皮的时候吧？比如一到下雨天，抓住握住伞柄，狂转一通，把伞上的雨水甩得到处都是，再或者就是举着伞满屋子乱窜。

这个时候，大人往往会制止你，然后语重心长地说：“小孩子不能在屋子里打伞，要不然就长不高了”！据说，还有一种说法是会变秃头。当然了，事实上，变秃和长不高这件事都不是屋里撑伞的锅。

此外，还有以下行为也不能有：

不能和异性亲嘴或牵手，这样会使女孩子怀孕……

不能抓壁虎，抓了壁虎 壁虎尾巴会跑到耳朵里，会致聋。

不能用手指月亮，用手指月亮会被月亮割耳朵。

不能露出小JJ，不然会被鸭子吃掉。

不能玩火，玩火晚上会尿床。

……

生长发育篇

从哪来

小孩子小时侯都会好奇自己是从哪里来的，总爱缠着父母问。而父母通常会含糊地说：你是从垃圾桶里捡来的，或者说就是从石头缝里蹦出来的。

掉牙了

换牙的时候牙齿掉了，担心不会长出来。父母可能会安慰你说：上面掉的牙扔到屋檐下，下面掉的扔房，就会长出来了。在美国，小朋友是把牙齿藏到枕头底下，因为他们相信仙子会把牙齿变成礼物。

……

相信大家小时候多多少少都听过上述大人的“谎话”。曾经天真的信以为真，长大了才知道自己有点sha。不过，不管怎么说这些都是童年最珍贵的记忆。

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