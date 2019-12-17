玩手机玩Pad，小心你的孩子已经注意到了！

作为一个父亲，看着自己的孩子崇拜自己的感觉非常好。当你的孩子长大了，他们会比世界上任何人都爱你，甚至开始模仿你的一些生活习惯。如果你的孩子对你的优点，比如幽默感、审美以及其他特质有所了解就更好了。但是如果你的孩子注意到了你的一些不健康的习惯，那你可能就需要小心了!

大人是低头族对孩子影响大

根据美国民调机构皮尤研究中心的数据，有77%的美国人每天上网，其中有43%的人说他们每天上网多次，而26%的人表示几乎每天都上网。

想想你多久用一次手机、电脑或其他电子设备?即使你认为自己隐藏得很好，但孩子也会知道你在偷偷玩这些设备。

比如你一直在刷某音。孩子不仅会注意到，而且可能正在发展相同的习惯。现在，人们几乎不可能在24小时内不依赖任何形式的电子技术，但太多的技术消费对任何人都不好，尤其是儿童，看电子屏幕过长时间与儿童睡眠问题、社交问题和攻击性增加都有关。

当你和孩子都成了低头族，可能会错过彼此各种重要的相处时间。所以是时候结束你对电子产品的沉迷，回到现实世界中做一个好爸爸了!

避免孩子过于依赖电子产品

如果你担心孩子也会过于依赖电子产品，可以考虑以下几点建议：

1.参与体育活动

美国每年有超过3600万儿童参加有组织的体育活动。如果你的孩子也能爱上棒球、篮球、足球等，他们会喜欢花更多的时间在比赛和练习上，而不仅仅是浪费时间在电子游戏或电子产品上。如果你真的想给孩子留下好印象，那就考虑陪练吧。

2.度过一个暂别电子产品的假期

去野营旅行或在一个偏远的小屋里度过一周，以帮助你和孩子远离电子产品。离开科技几天可以让每个人重新认识到亲子时间和真正的亲子活动，比如玩飞盘或者打球。

3.使用内置计时器

电子设备成瘾不是一个小问题，所以现在有很多内置的计时限制可以帮助解决。像各种游戏机、视频播放设备、手机等都设有内部计时器，但让自己遵守规矩同样重要，如果爸爸妈妈只想在某音或者微信上看10分钟，那么只能看10分钟，让你的孩子也接受并遵守共同的承诺。

4.布置一个没有电子设备的小空间

无论你是布置一个完整的房间还是只是一个小角落，指定一个不允许使用电子设备的区域都会鼓励你和孩子进行更健康的活动，哪怕只是在餐桌上限制手机的使用也是有帮助的。

5.讨论惩处并坚持到底

采取严厉的惩罚措施并不总是有效的，尤其是如果孩子看到你总是在使用手机或其他设备。相反，和他们谈谈花太多时间上网或沉迷于电子游戏的危险，如果你和孩子都能克制对电子产品的依赖，那么你可以提供更多的奖励，比如远足或者家庭旅行。

偶尔玩一会儿电子游戏，或者只是和你的孩子放松一下是可以的，但你不能让这个行为成为一个“家庭问题”。生活的意义远不止一个明亮的小屏幕，现在把你的手机放下，让孩子也放下Ipad，走出家门开心玩!

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