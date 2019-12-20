预产期已过？这些促分娩的方法可以试试

众所周知，分娩有剖宫产和自然阴道分娩两种方法，目前最推崇的还是自然分娩。不过当预产期逾期的时候，医生可能会尝试一些方法来促进产妇分娩，但如果你打算使用以下这些建议中的任何一个，最好和你的医生商量，一些自然的方法有很强的效果，但可能并不适合你。

作为分娩的信号，宫缩通常在预产期前后两周内发作，具体时间是随时。在最近的一项网络调查中，大多数女性要么早于预产期分娩，要么逾期一周以上。

只有10%的女性说自家孩子是在推测出的预产期出生的，所以当你的孩子不是正好在这一天出生时，也不要太沮丧。一旦孕期超过37周，你就可以被认为是“足月”产妇，这意味着你的宝宝已经完全发育成熟，在子宫外生存没有问题。如果你已经得到了医生同意，你可以尝试下面的一些方法来帮助促进分娩：

1.散步

当产妇走路的时候，身体会释放催产素，这会刺激子宫收缩，所以，如果你觉得你有这个体力的话，每天在安全的地方散步一两次。不要走的太累，超过半小时最好休息一会儿。走路可以让你的臀部左右摆动，这也是在鼓励宝宝向下压住子宫颈，进而引发阵痛。

2.吃菠萝

新鲜菠萝中含有菠萝蛋白酶，这种元素被认为有助于软化宫颈。罐装或罐装的菠萝就没有那么多蛋白酶了，所以做一个新鲜水果沙拉或吃新鲜菠萝才有作用。

3.洗个澡

有些人认为分娩是在身体认为已经准备好的时候才开始的。洗个舒服澡（建议沐浴）可以让你彻底放松并做好分娩的准备。

4.性刺激

女性性高潮会刺激子宫收缩，而且精液中含有前列腺素，它能软化子宫颈，所以做爱理论上可以促进分娩。不过当你的肚子成为“阻碍”，性生活会变得相当困难。你可能不会觉得特别舒服，可以试着用侧卧姿势，让伴侣在你身后，或者四肢着地，用大量的枕头支撑你的膝盖，也可以在你前面放一张床或椅子支撑你的前臂。

5.乳头刺激

当女性乳头受到刺激(用手指刺激整个乳头区域15分钟)，催产素就会产生，它可以促进子宫收缩。不过有一些医生反对这种方法，因为有报道发现它可能会引起非常痛苦的强烈宫缩。如果你真的打算尝试这种方法，先向医生咨询一下。

6.喝蓖麻油

当肠道受到刺激时，身体会产生前列腺素，有助于软化子宫颈。试着在橙汁、葡萄柚汁中加入几滴蓖麻油——这几种果汁味道比较强烈，可以掩盖油味。请记住，蓖麻油可能会导致你在大约三小时后排空肠道，并会让你感到脱水，因此，这个方法也比较有风险。

7.覆盆子茶

覆盆子叶据说是催产神器，有人认为其可以增强子宫的肌肉自发性收缩，让它们为分娩做好准备，可以从37周以后饮用。当然了，在饮用前请一定要征询医嘱与建议。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)