爸爸暴打新生女儿，妈妈知晓却未及时送医

据外媒报道，美国一名男子竟暴打刚出生1个月的女儿，甚至将她的头骨打破，导致孩子头部重伤，肋骨和胳膊多处骨折。事发后，他的妻子并没有将女儿马上送医救治，而是看到孩子不进食后才将她送往医院。

爸爸暴打新生女儿，致其多处骨折受伤严重

据了解，这名男子名叫詹米·伊斯利，现年40岁，来自宾夕法尼亚州。今年9月，他在家中暴打刚出生没多久的女儿。事发后，她和33岁的妻子凯蒂对女儿不闻不问，直至孩子不能进食，凯蒂才送她去医院就医。

经检查，医生发现女宝宝伤情严重，浑身上下有大面积淤青，连脸部都有，于是马上向警方报案。随后，这名女宝宝被转移到儿童医院继续接受治疗。经医生诊断，女宝宝颅内出血、颅骨两处骨折、右肺坍陷、肝脏破损、肋骨19处骨折，右臂骨折，双腿多处骨折等。

女宝宝受伤如此严重，完全出乎医生和警察的意料。大家不能想象，爸爸是如何对亲手女儿下如此狠手，好像是把女儿达成沙袋来打以发泄情绪。

妈妈知晓女儿受伤未送医，夫妻俩均被指控

詹米在审讯中表示，当时女儿正在哭闹，她的姐姐将她从床上拉下来。之后，他抱过女儿，用两只手抓着女儿的两只胳膊摇晃她。

警方在检查妈妈凯蒂的手机时发现，最后两条搜索记录是：“为什么我的宝宝不吃饭”和“宝宝身上的淤青”。这一证据表明，妈妈知道女儿受伤了，但她没有及时将女儿送医治疗。

更令人气愤的是，妈妈凯蒂就是儿童医院的护工，爸爸詹米也曾就职于这家医院。目前警方正在对这起案件展开深入调查，爸爸詹米被控犯有加重伤害和危害儿童两项重罪。12月19日，妈妈凯蒂将出庭受审。但就在她出庭前，警方又追加一项危害儿童罪的指控。

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