男子强暴7岁小姑娘，因患癌得以推迟判决

据英国《每日邮报》报道，2018年11月，澳大利亚一名男子在火车站周围的厕所里，持刀胁迫一名7岁小女孩，并对其实施性侵，手段非常残忍卑劣。但最新消息称，对这名男子的判决被无限期推迟，原因是他被确诊得了肝癌，正在接受化疗。

男子性侵7岁女童，持刀捅伤学生家长

这名性侵女童的男子名叫安东尼·桑皮耶里，现年55岁。他被确诊患上了肝癌，但癌细胞没有转移到其他器官，现在他正在接受化疗。

据了解，桑皮耶里此前就有性侵前科。2013年，他因严重性侵一名老妇被判处7年有期徒刑。去年9月，他获得假释得以提前出狱。

出狱没多久，桑皮耶里便再次实施性侵犯罪。2018年11月15日，他在高嘉华火车站附近的一个卫生间里，持刀胁迫一名7岁女生并对其实施强暴长达40分钟，还用手机录下犯罪经过。

在寻找这名受害女生时，有一名学生家长和一名牙医发现了桑皮耶里，想要将他控制起来。在对峙过程中，学生家长被桑皮耶里连刺数刀，颈部和腹部受伤。

电话骚扰多名女性，受害人期待获得正义

这起案件曝光后，让更多曾遭到桑皮耶里性侵的女性来到警局报案。警方调查后发现，从去年8月份以来，桑皮耶里一直电话骚扰不同女性，受害人数多达91人。

调查显示，2018年11月，他一共打电话13次，其中案发当天下午他就打了3次电话。打完电话4小时后，他就在卫生间里再次实施性侵。

法院宣布推迟判决后，被桑皮耶里刺伤的学生家长十分失落。他表示：“法院的决定让人失望，但我相信明年我们每个人都会获得正义。他的罪行可以被判处终身监禁，希望他尽快被判刑。”

据悉，2020年1月30日，桑皮耶里将再次出席一个与本案有关的听证会，但具体量刑和判决的日期仍然没有定下来。

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