papi酱谈孕期焦虑，女人真是太难了！

令人心动的offer里@papi酱谈起了自己的孕期焦虑。并说自己的焦虑更多的是来源于未知：26岁刚考上研究生，原本打算考博期间再怀孕，可是有了孩子该怎么读博呢？到了现在又担心孕期反应会不会影响工作，产假回来之后工作是否会变动？还有以后陪伴孩子、工作等一系列问题…

papi孕期焦虑也是很真实了。papi本身就以不被世间俗事羁绊著称。

结婚五年双方父母不见面的操作更是惊为天人。

财务状况更是打败99.999%的同龄人。

连她都会为怀孕烦恼，更何况我们这些普通人。

之后何炅老师也总结了当今女性四大不敢怀孕的原因:

1.生育之后因为孩子的羁绊，难复出职场。

2.职位在孕期已经被顶替。

3.个人价值被拉低。

4.升职加薪难。

然后还说到当年谢娜怀孕的时候，快乐家族团队都对她说你去放心去做妈妈，位置永远给你留着，我们都等着你载誉归来。

可以说很暖心了。

所以希望男同胞和没有孩子的女生对身边的职场妈妈、职场孕妇多一些宽容，多一些同理心。想想自己的妈妈当年如何历经千辛万苦，把自己抚养成人。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)